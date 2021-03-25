地監局斥6100萬增購柴灣商廈全層　「省租金以減輕調整牌費壓力」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-25 15:29

繼房協斥資逾2.7億元購入粉嶺全幢新工廈後，再有法定機構大手購買工商物業。三年前於柴灣東貿廣場購入自置物業的地產代理監管局（地監局），上月底再以6,100萬元買入同廈低層全層單位。地監局回覆《香港01》表示，新購入的單位將會自用，將容納該局大部分員工，並能為局方節省大筆租金支出，以減輕未來有可能要調整牌費的壓力。

三年前斥7000萬購同廈23樓作辦公室

據土地註冊處資料，柴灣東貿廣場7樓全層，於2月26日以6,100萬元易手，新買家為地產代理監管局（ESTATE AGENTS AUTHORITY）。上述物業面積約7,740平方呎，是次成交呎價約7,881元。是次地監局入市支付259.25萬元作為稅款，相當於樓價的4.25%。

地產代理監管局以6,100萬元購入柴灣東貿廣場7樓全層。（蔡偉南攝）

原業主為歌唱家莫華倫家族成員

至於單位的原業主為高善投資有限公司（Cosino Investment Limited ），於2011年以4,495.39萬元購入上述全層單位，是次易手帳面升值1,604.6萬元35%。據公司註冊處資料顯示，高善投資有限公司之董事包括莫綺文（MOK, BEATRICE）。據悉，莫綺文為著名男高音歌唱家莫華倫的家族成員。

翻查資料，地監局於東貿廣場已有自置物業，該局於2018年3月以7,000萬元購入大廈23樓全層，為局方首個自置該23樓全層物業面積約7,725平方呎，呎價約9,061元。

地監局：擬再於市中心物色小型辦事處

地監局回覆《香港01》表示，最新購入的單位預計於今年5月完成交易。新辦公室的建築面積與2018年購入的單位一樣，約7,000多平方呎，監管局預期今年10月遷入，屆時兩層辦公室可以容納監管局大部分員工。

然而，為便利公眾及持牌人，監管局未來會在市中心物色合適地點，設立一個小型辦事處，為公眾及持牌人提供部分主要服務。

購置物業以省卻大筆租金支出

監管局又指，在添置第二個辦公室後，除了可令大部分員工在同一幢大廈工作、提升工作效率以外，最重要是長遠來說能為局方節省大筆租金支出，令局方的財政狀況更為穩定，能減輕未來有可能要調整牌費的壓力。

+ 5 + 5 + 5

房協斥2.7億購粉嶺樂業路全幢工廈

近月不乏法定機構入市個案，如有「房屋實驗室」之稱的法定機構香港房屋協會（Hong Kong Housing Society），本月初以逾2.7億元購入粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢。房協表示，購入該工廈為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜。