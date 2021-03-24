中原首季連開18分店、增聘300人　荃灣新設大灣區第二據點

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-24 18:19

新盤連環登場，龍頭代理之一的中原新近以逾100萬元租入火炭御龍山兩個舖位，屬該公司新界區內租金最貴的據點。除高租增設分店外，中原今年首季已增聘300名代理及增設18間分行。

斥逾百萬租火炭兩舖 白石角舖容納80人

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新增分行中有11間位於新界區，當中包括火炭御龍山兩個舖位，月租合共超過100萬元。公司同時又進駐大埔白石角，以月租近40萬元租入三個相連舖，面積合共2,345平方呎，屬區內面積最大的代理舖，可容納6組、共80人。

中原新近以月租近40萬元承租白石角三個相連舖位，面積合共2,345平方呎。

開拓大灣區業務 南豐中心設新據點

此外，陳氏指集團正投放更多資源開拓大灣區業務，繼荃灣如心廣場分店後，近日於同區南豐中心再增設大灣區銷售第二據點，分店面積近2,000平方呎，將用作加強大灣區的宣傳推廣。

陳永傑又表示，現時中原香港分行數目共約450間，人手約6,000人，目標全年分行數目再增加50間，人手增加1,200人。

中原料今年整體樓價升幅15%

對於樓市走勢，陳永傑表示，本港疫苗接種計劃已展開，疫情可望受控，而且在低息環境持續下，買家入市意欲強烈，今年首季樓市已見回勇，並進入大牛市，CCL近七周累升2.03%。他預計市道繼續向好，預測今年整體樓價升幅15%，豪宅市場可看高一線，預計年底前CCL可突破200點，再創歷史新高。