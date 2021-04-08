懲教署「遮仔會」年內兩度入市　新斥1.17億購長沙灣全新甲廈樓面

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-08 17:56

俗稱「遮仔會」的懲教署儲蓄互助社，相隔一年再出手入市，新近斥逾1.178億元購入新世界發展（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號的全新甲級寫字樓單位。

涉及為7樓A5至A9室，面積10,062平方呎，上月中以合共逾1.178億元成交，呎價約11,709元。該批物業新買家為懲教署儲蓄互助社（CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT CREDIT UNION）。

翻查資料，懲教署儲蓄互助社過往曾入市購買物業收租，如去年4月份以9,258.2萬元買入灣仔乙級商廈胡忠大廈35樓3、5至7室共4個相連寫字樓單位，呎價約1.4萬元，換言之，遮仔會一年已累斥逾2.1億元入市。

懲教署儲蓄互助社於1991年註冊成立，主要收益來自社員之貸款利息，每年年終，除在盈餘中撥出部份作儲備金及支付一般開支，其餘便作股息派發給社員，但年息不得超過六厘。

富臨飯店邱氏家族斥逾億購同廈一籃子單位

此外，該廈6樓A1至A6室，面積約8,636平方呎，亦於上月中以逾1.02億元易手，呎價11,854元。新買家透過公司名義入市，其公司3名董事均姓邱，其中包括邱威廉及邱允恭。據悉，該批人士為有「阿一鮑魚」之稱的富臨飯店大股東邱氏家族相關人士。