裕泰興羅守輝妻近億購何文田地舖連一籃子車位

撰文： 蔡偉南 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-13 15:08

政府去年11月底落實就非住宅物業「撤辣」，老牌家族裕泰興或相關人士隨即「動作多多」。先是在去年底沽出近8,800萬元的葵涌工廈物業，新近於3月中又斥資近億元入市換貨，購入何文田正平大廈地舖連一籃子車位。

據土地註處資料，上述個案為何文田正平大廈地下A及B號舖，連同22個車位，以9,480萬元易手，新買家為皇進有限公司（NET INPUT LIMITED），公司董事包括梁婉玲（LEUNG YUEN LING ELINA）等。據知，梁婉玲為老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。

連稅計算入市成本高達9882萬

上述舖位面積約6,648平方呎，是次買家支付402.9萬元作為稅款，未計及代理佣金，入市成本高達9,882.9萬元。

事實上，羅守輝的妻子梁婉玲近月不乏買賣舉動，如去年底以合共約8,790萬元，沽出葵涌美和工業大廈7樓、8樓及9樓，涉及樓面共約1.9萬平方呎，呎價約4,550元。是次屬「先沽貨、後入市」的換貨操作。

內地富豪楊紹鵬斥7580萬購深灣9號

此外，豪宅市場也錄名入市個案，從事航運業的海豐國際（1308）主席楊紹鵬斥7,580萬元，買入香港仔深灣9號6座中層A單位，連一個車位，單位屬四房間隔，面積1,807平方呎，呎價約41,948元。

據土地註冊處資料，上述單位於上月底以7,580萬元成交，買家為楊紹鵬（YANG SHAOPENG），與海豐國際控股有限公司董事會主席兼執行董事名字相同，料為同一人。根據福布斯2020年中國富豪榜，楊紹鵬排名271位，其資產達到142.1億元，在2019年及2020年為青島首富。不過，於2021年則被廣匯集團董事局主席孫廣信超越。

而上述深灣9號單位的原業主於2011年以4,632.1萬元入市，持貨近十年，帳面獲利2,947.9萬元或約64%。