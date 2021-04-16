譚仔創辦人家族成員億億聲買樓　豪宅身價等同逾千萬碗鴨血米線

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-16 21:12

「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際準備上市。譚仔一碗廉價米線俘虜唔少港人味蕾，同時亦帶動譚氏家族成員身家暴漲，近年相關家族成員入市購買豪宅物業都「億億聲」計，單是計算3位家族人士買入豪宅的資金，已高達逾4.67億元。以譚仔三哥最新推出、價值39元一碗的「水煮湯鴨血米線」計算，足足可以買入超過1,197.64萬碗米線。

「三哥」斥逾1.38億購旺角曉珀‧御豪宅及車位

翻查資料，譚仔家族成員均鍾情於九龍區豪宅，其中譚仔「三哥」譚澤群及其妻子陳淑儀，在2018年7月斥資5,620萬元購入旺角曉珀‧御一個低層複式戶，隨後在同年10月份再斥資7,000萬元購入同一屋苑高層連天台特色戶，呎價更高達逾3.6萬元。

除了購買貴價豪宅，「三哥」先後斥資1,200萬元大手購入曉珀‧御四個車位。三次出手入市購買曉珀‧御物業及車位，涉及金額高達逾1.382億元。

「四妹」、「五哥」各斥逾1.6億購尖沙咀及九龍塘豪宅

至於譚仔米線「四妹」譚艷萍則於2018年8月份，以1.6088億元購入尖沙咀豪宅名鑄高層B室，單位屬四房三套間隔，實用面積2,969平方呎，成交呎價高達54,187元。

而譚仔米線「五哥」譚澤均則在2018年3月以1.68億元，向中國海外發展購入九龍塘海棠路62號6號洋房，實用面積4,015平方呎，成交呎價41,843元。

「五哥」2019年沽荃灣舖大賺4560萬

此外，「五哥」譚澤均在物業投資方面也有斬獲，如在2019年8月以6,900萬元沽出荃灣路德圍德仁樓地下A舖，較2009年購入價2,340萬元，大賺4,560萬元，物業升值1.9倍。

以上述三位譚仔家族成員所持有的豪宅物業購入價計算，身價已經高達逾4.67億元。以譚仔三哥最近推出、價值39元一碗的「三哥水煮湯鴨血米線」計算，豪宅價值已足夠買入超過1,197.64萬碗「鴨血米線」。