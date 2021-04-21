單位直擊｜莊士2500萬沽中半山舊樓　帳賺1450萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 19:35

據市場消息指，中半山麥當勞道晨光大廈低層D室，新近以2,500萬元成交，單位實用面積1,370平方呎，屬三房間隔，呎價約18,248元。

據土地註冊處資料，單位原由3BUILD.COM LIMITED持有，其公司董事包括莊士機構（0367）主席兼董事總經理莊家彬、莊士執行董事陳俊文等人。單位於2006年以1,050萬元買入，持貨至今近十五年，帳面獲利1,450萬元，升值1.38倍。

↓成交單位相片↓

據了解，單位原作收租之用，早前以每月約6.5萬元租出，不過去年底已交吉。據知單位已放盤半年，原叫價2,500萬元，是屬「零議價」易手。位於麥當勞道的晨光大廈，於1954年入伙，樓齡逾六十年，涉一座住宅大樓，共提供20伙。

中國重汽6880萬沽貝沙灣四房戶 帳賺83%

此外，市場消息指，汽車製造商中國重汽（3808）以6,880萬元售出薄扶林貝沙灣一個四房單位，為4期5座中層B室，面積1,886平方呎，屬四房間隔，呎價約36,479元。據了解，單位已放盤一年，初時叫價約7,800萬元，故最終減價920萬元易手。

資料顯示，上述單位由中國重汽（維爾京群島）有限公司持有，其公司董事為中國重汽董事長蔡東等管理層，公司於2009年以3,750萬元買入上述單位，持貨約十二年，帳面獲利約3130萬元或83%。