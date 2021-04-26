正八集團2億買海富中心遭殺訂2000萬　入稟告財華社主席獲勝訴

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-26 08:30

投資物業市場一向盛行以「買殼」、「賣殼」，惟此類買賣公司形式進行的交易，容易產生糾紛。一直活躍於商廈買賣的資深投資者、廖創興家族第三代廖偉麟，旗下正八集團於2019年中透過「買殼」形式以2億元購入金鐘甲廈海富中心一個單位，不過由於賣方一直未有提供「已審核」財務報表，導致未能完成盡職審查（Due diligence），正八集團遂取消交易，卻遭業主殺訂2,000萬元。

及後正八集團於同年10月份入稟控告單位業主、即財華社集團（8317）主席勞玉儀，獲判勝訴兼可取回全數2,000萬元訂金、相關利息和律師費。

勞玉儀為財華社集團主席、商界女強人

翻查資料，涉及單位為海富中心1座22樓3室，面積6,565平方呎，由NEW LEGEND INTERNATIONAL LIMITED於2009年以約5,380萬元購入。該公司董事包括勞玉儀（LO, YUK YEE）等。勞玉儀向來有商界女強人之稱，現為財華社集團（8317）主席、行政總裁兼執行董事。

至於原告買家正八集團，為廖創興家族第三代廖偉麟於2015年創立的物業投資公司，集團在2019年7月透過「買殼」形式以2億元向勞玉儀之公司購入上述海富中心商廈單位，惟交易過程並不順利。

據判詞內容，買賣雙方於2019年7月18日簽約，買方要求賣方提供相關文件，包括最近三年已審核的財務報表（Latest 3 years audited financial statements）。不過在7月31日賣方向買方提供的文件，並未有相關資料。

同年8月12日，買方再次要求賣方需要提供相關文件以進行盡職審查（Due diligence），是次買方更要求需要不少於最近七年的已審核財務報表。同日賣方則向買方提供最近三年、包括2017年至2019年的財務報表，不過該批財務報表未有經過審核。

賣方：公司屬BVI 當地法律沒有要求財表需審計

而賣方指，商廈單位持有人為NEW LEGEND INTERNATIONAL LIMITED，為一間成立於英屬維爾京群島的BVI公司，當地法律沒有要求公司財務報表需要審計，故未有審核或嘗試核實文件的準確性，對此不發表任何意見。

據判詞資料，賣方一直未有向買方提交「已審核」的財務報表，又指BVI公司沒有受法律要求而要為財務報表作審計。（判詞資料）

在9月19日，賣方再通知買方，與目標公司相關的紀錄已經發送至買方，並認為已滿足盡職審查要求。不過事隔五天，買方反駁此說法，並在9月30日指出由賣方收到的財務文件依然有很多缺失，當中欠缺已審核的財務報表。

隨後賣方在10月2日提交一份由CPA of Hong Kong準備、由2013年至2019年的財務報表及報告文件。但該批文件全數未被審核。

賣方向買方提供的第二批財務報表同樣未有做審計。（判詞資料）

買方指賣方拒交文件 簽約不足三個月要求取消交易

10月9日買方指出，賣方違反協議，未有或拒絕提交已審核的最近三年財務報表，買方決定取消交易，並要求取回訂金。不過10月14日，賣方律師聲稱已經發送另一批已審核的2017年至2019年財務報表，該批文件並已由會計師於10月11日簽署。賣方亦指控買方錯誤地取消交易，並接受買方違約及取消交易。

買方指出賣方未有提供3年已審計財務表報，決定取消交易並要求取回訂金。但賣方指控買方錯誤地取消交易。（判詞資料）

賣方指控買方錯誤地取消交易「違約」

最終買方正八集團就上述事宜，控告商廈單位業主公司董事勞玉儀，並在今年4月20日獲判勝訴，正八集團可取回全數2,000萬元訂金，及相關利息和律師費。

正八集團主席廖偉麟表示，對上述裁決表示歡迎，尊重裁決。並指賣方由頭到尾都不願履行合約，也不尊重合約精神，在沒有提供齊全文件的情況下更想主動殺訂，故決定入稟追討。

他又表示，過去處理不少物業買賣時，也遇上買賣雙方文件缺失的情況，不過一般會達成共識。廖氏又稱，只要目標公司背景清清白白，也會繼續使用「買殼」形式購買物業。

律師謝天良認為，雖然BVI公司沒有受到法律所限而需要遞交已審計的財務報表，但不代表買家要接受此情況，買家一樣可以在合約中列明，要求賣方提供合乎要求的審計報告，而且更可向賣方提高要求、要求更嚴格的條款，以避免買入目標公司遇上的潛在風險。

此外，謝氏又稱，一般而言，透過買賣公司形式進行物業交易，雙方會簽下有關物業買賣及公司買賣的合約，當中會規定雙方需提供的物業相關文件及核數紀錄等，以核實業權擁有人及公司債項等。他又指，「如果物業純粹作為投資收租，審計工作會易處理，但若果物業係做緊營運，情況就麻煩好多，如果資料唔全，啲核數師唔會幫你做。」