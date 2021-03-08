國金洗牌｜大灣區東莞銀行進駐IFC二期　吸納日資野村棄租樓面

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-08 08:15

全球經濟未明朗，加上本港政經局勢未穩、工作模式轉變等，多間跨國金融機構先後縮減在港寫字樓規模，騰空出來的樓面，部分獲中資企業吸納。其中，原由日資券商野村以每呎200元租用的中環超級甲廈國際金融中心（IFC）二期約一層半樓面，去年3月被棄租，空置近一年後，近日獲兩間中資機構補上承租，其中一個租戶為來自大灣區的東莞銀行。

東莞銀⾏承租IFC 25樓8單位 為期三年

國際金融中心二期近日錄得兩宗租賃個案，據土地註冊處資料，25樓04室至11室，合共8個單位，由东莞银⾏股份有限公司 （東莞銀⾏股份有限公司）承租，英文名字為BANK OF DONGGUAN CO., LTD.，租約為期三年，由2021年1月16日至2024年1月15日，隨後租戶可選擇續租3年。惟土地登記冊未有顯示每月租金水平。

翻查資料，東莞銀行創立於1999年，為中國區域性商業銀行之一，據銀保監會發佈截至2020年6月底銀行業金融機構法人名單，該銀行屬於第三檔至第四檔的廣東銀行，其亦是香港金融管理局的認可機構，在港的代表辦事處位於中環怡和大廈。

東莞市政府鼓勵當地企業赴港上市

去年12月東莞市人民政府宣布，推出支持大灣區建設的金融行動方案，內容提出鼓勵符合條件的當地企業赴港上市，推進莞港澳授信跨境合作。方案更提出，推動東莞銀行香港代表處升級為香港分行，透過內外業務聯動，為在莞港資企業以及在港莞籍企業，提供特色化的跨境金融服務。

野村曾租用逾五層半樓面 月租逾2800萬

翻查資料顯示，上述的IFC二期25樓樓面，原由日資券商野村連同26、30、31及32樓全層，以及27樓逾半層樓面一併承租，合共逾五層半。該批樓面總面積合共達141,354平方呎，於2013年月租曾高達逾1,511萬元，及至2020年月租更升至每月逾2,800萬元，即平均呎租接近200元。

不過，野村於2020年2月份決定只續租26樓、30樓、31樓及32樓共四層樓面，租約期由2021年1月1日至2023年12月31日，即意味不再租用25樓及27樓。

方源資本（亞洲）承租25樓6個單位

事實上，近年不少國際投資公司或跨國企業，縮減規模及削減樓面，甲廈空置率上升，吸引中資企業的青睞。資料顯示，同位於IFC 二期25樓的01至03室及14至16室、合共6個單位，由方源資本（亞洲）有限公司（FOUNTAINVEST PARTNERS (ASIA) LIMITED）承租，租約期由2021年2月22日至2024年2月21日，隨後租戶可選擇續租3年。據了解，該公司為專注於中國企業投資的私人股權投資基金。

外資紛減磅 法巴、麥格理先後退租

此外，今年1月份法國巴黎銀行（法巴）亦落實棄租中環IFC二期59樓全層，即其總部由五層縮減至四層，法巴駐港發言人指，與金融業其他公司一樣，當前新冠病毒大流行的背景下，借此機會加強降風險戰略，並轉向更靈活的工作安排。

據知，相關業主以每平方呎160元放租，較高峰期每平方呎200元回落兩成，以每層樓面約2.3萬平方呎計，每月叫租約372萬元。此外，澳洲投資銀行麥格理去年中亦落實提早兩年退租IFC 一期20樓的大部份樓面。