瑞士銀行寶盛不續租國金三層樓面　傳呎租不足50元轉租太古坊二座

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-20 19:37

港島傳統商業區租務市場持續受壓，有市場消息透露，瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer & Co. Ltd）目前正租用的中環超級甲廈國際金融中心（IFC）一期三層樓面，以及同區交易廣場2座的兩層樓面，預計在2023年約滿後不再續租。

有消息人士透露，該瑞士私人銀行已經預租太古地產（1972）旗下鰂魚涌太古坊二座的四層樓面，呎租水平更不足50元，反映寫字樓市場的「去中環化」正在持續進行，租戶正在遷移至租金水平較低的商業區。

寶盛集團轉租太古坊二座4層樓面

據了解，目前寶盛集團正租用IFC一期的37樓、38樓及39樓，涉及逾4.75萬平方呎，租約期由2021年1月初至2023年12月底。而該集團承租的交易廣場2座16樓及19樓寫字樓，租約期則於2023年3月底完結，面積共約2.52萬平方呎。消息人士指出，該集團將不再續租中環區的寫字樓。

消息人士更透露，寶盛集團已經預租鰂魚涌太古坊二座的4層樓面，包括38樓至41樓，涉及約9.18萬方呎，呎租低於50元，月租料低於460萬元。該預計在2022年落成。

太古坊二座預計2022年落成。（太古地產網頁圖片）

事實上，近年有不少外資機構遷出中環超級甲廈，如日資券商野村以每呎200元租用的中環超級甲廈國際金融中心（IFC）二期約一層半樓面，去年3月被棄租，空置近一年後，近日獲兩間中資機構補上承租，其中一個租戶為來自大灣區的東莞銀行。

大灣區東莞銀行進駐IFC二期 吸納日資野村棄租樓面

今年1月份法國巴黎銀行（法巴）亦落實棄租中環IFC二期59樓全層，即其總部由五層縮減至四層，法巴駐港發言人指，與金融業其他公司一樣，當前新冠病毒大流行的背景下，借此機會加強降風險戰略，並轉向更靈活的工作安排。

此外，澳洲投資銀行麥格理去年中亦落實提早兩年退租IFC 一期20樓的大部份樓面。