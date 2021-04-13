世邦魏理仕：甲廈租金首季再跌3.3%　商舖酒店值博率較高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-13 17:22

各類投資物業價格已由高位大幅滑落，國際房地產顧問世邦魏理仕認為，跌勢已接近見底，現時購入舖位及酒店物業的值博率較高，又指首季已有部分投資者率先出手入市。

投資物業租售價「已跌到殘」

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，寫字樓及商舖物業租金及售價已經較高峰期明顯回落，坦言「已經跌到好殘」，接近見底。他認為目前最值博的範疇為零售舖位及酒店，預計通關後，此兩類物業的現金流將明顯改善，走勢也將會隨即反彈。

首季大額物業交易總額僅98億

甄浚岷又表示，以7,800萬元（1,000萬美元）以上的投資物業計算，高峰期資本市場一整年的交易總額可高達1,700億至1,800億元，惟去年全年降至528億元，今年首季的交易總額更只有約98億元。

不過他指，首季已有部分投資者出手入市，同時也有部分投資者及基金正在觀望，預計待市況明顯改善，該批已持有充足資金的投資者即出手。他預計，資本市場交易總額仍需要三至四年時間才能回到高峰位，而且要視乎投資物業的價格能否回升。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷（右二）預計通關後，舖位及酒店的現金流將明顯改善，走勢也會隨即反彈。

至於租金走勢方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強表示，今年首季四大核心區的街舖租金維持平穩，但整體空置率由上季的15.7%升至今年首季的17.8%，當中以尖沙咀最為嚴峻，空置率高達21.7%，較上季的18.8%上升2.9個百分點。

料甲廈租金全年跌最多10%

寫字樓走勢則繼續被看淡。世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，整體甲級寫字樓市場於今年第一季淨吸納量錄得負28.9萬平方呎，連續第六季出現負數。

同時，甲廈空置率依然維持高水平，由上一季的9.9%升至首季的10.3%，當中以九龍東最為嚴重，高達15.6%。該行指，整體甲廈租金首季已下跌3.3%，預計今年全年租金將累跌5％至10%。