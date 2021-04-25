新盤再掀入伙潮　元朗新樓月租低見8800元　1.3萬進駐何文名校網

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-25 17:05

近日多個新盤準備收樓，陸續為市場注入租盤盤源，其中，新界區仍是主要入伙盤供應重鎮，如天水圍Wetland Seasons Park第1期及元朗單幢盤瑧頤，已有單位搶先放租。

靠近濕地公園 一房呎租近38元

Wetland Seasons Park第1期提供710伙，假設兩成單位推出放租，已涉及逾140個盤源。項目近日開始收樓，迄今暫累錄約5宗租賃成交，包括16座中層一房單位，實用面積約316平方呎，原叫租1.1萬元，微減200元至1.08萬元租出，呎租約34元。

另外，20座高層的兩房戶，實用面積約431平方呎，以1.35萬元租出，呎租約31元。現屋苑有約30多個放租盤，月租最平由1.2萬元起步，為16座中低層戶，實用面積316平方呎一房，呎租近38元。

9500元租瑧頤 享中式豪華會所

至於元朗十八鄉路瑧頤正進行收樓，不乏萬元以下租盤選擇，近日先錄兩宗預租成交，均為開放式戶。如低層B7室，實用面積238平方呎，以每月8,800元租出，呎租近37元；據代理指，現時瑧頤有約10多個放租盤，包括高層A5室，實用面積231平方呎，開放式間隔，叫租每月9,500元起，呎租約41元。

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凱滙約40個預租盤 叫租1.9萬起

九龍區方面，最大租盤供應相信是觀塘凱滙，兩期合共提供1,999伙。雖然屋苑5月才開收樓程序，但近期已有預先放租盤源，暫未聞成交。據區內代理指，凱滙現有約40個預租盤，月租由1.9萬元起，位於3座極低層一房單位，實用面積380平方呎，呎租約50元。

屋苑樓下的公共運輸交匯處，早前已正式啟用，基座商場「裕民坊Yue Man Square 」估計最快今季開幕。若然預算再低一點，亦可考慮市區的單幢新樓，如何文田瑧樺、馬頭角瑧尚、長沙灣家壹等也開始收樓，每月叫租由1.3萬元至2萬餘元不等，呎租40餘至貼近60元，主打開放式及一房戶型。

其中，瑧樺賣點之一為擁有小學34校網，現最平叫租1.3萬元起，屬低層B6室，實用面積222平方呎，開放式，呎租近59元；至於一房戶最平1.45萬元起，單位面積比開放式戶僅多50平方呎；若然選兩房戶，門檻則大為提高，面積393平方呎，最平每月叫租由2.3萬元起。