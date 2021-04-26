浸會醫院1.6億賣九龍灣商廈全層　七個月5度沽貨套現逾5.2億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-26 13:54

香港浸信會醫院（浸會醫院）再度大手沽貨，本月初以逾1.616億元沽出九龍灣企業廣場全層樓面，為該醫院過去七個月第五度賣出工商物業，前後共套現逾5.2億元。

新買家為亮碧思相關人士

資料顯示，由香港浸信會醫院（Hong Kong Baptist Hospital）持有的企業廣場1期2座7樓及3期7樓，分別以8,084.18萬元易手，新買家為Moral Trend Holdings Limited及Surplus Enterprise Limited。該兩間公司的董事包括黃樹雄（HUYNH, VALERY），名字與亮碧思集團亞洲區總裁同名。

翻查資料，上述物業1期2座7樓及3期7樓樓面，面積分別11,987及13,039平方呎，於2012年8月份由浸會醫院以逾1.356億元購入，持貨八年多易手，帳面獲利約2,607.8萬元，升值19.2%。

浸會醫院頻頻沽貨，包括上月以逾1.7億元沽出觀塘絲寶國際大廈全層。（蔡偉南攝）

事實上，浸會醫院近月積極沽貨，上月以逾1.718億元沽出觀塘絲寶國際大廈7樓全層，持貨十年帳面賺約8,915.76萬元或1.07倍；去年10月又以近1.6億元賣出同一大廈6樓全層，帳面升值近一倍，大賺約8,170萬元。

浸會醫院過去七個月五度沽貨

此外，去年12月，浸會醫院又以3,128萬元售出葵涌香港毛紡工業大廈中層4室及5室，帳面大賺2,838萬或約9.8倍。合計上述共5宗沽貨個案，浸會醫院約在七個月合共套現約5.24億元。