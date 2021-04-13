香港浸信會醫院逾1.7億沽觀塘甲廈全層　七個月三度減磅套現3.6億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-13 13:11

香港浸信會醫院（浸會醫院）近月連環沽貨，新近再以逾1.718億元沽出觀塘絲寶國際大廈甲廈低層全層。過去七個月內浸會醫院已三度沽出旗下物業，套現約3.63億元。

據土地註冊處資料，絲寶國際大廈7樓全層，附有兩個車位，新成交價逾1.718億元，新買家為HAPPY & PEACE COMPANY LIMITED，公司並非本地註冊公司。

至於上址原業主為私家醫院香港浸信會醫院（HONG KONG BAPTIST HOSPITAL），於2010年3月以8,265.12萬元購入，持貨十年易手，帳面賺約8,915.76萬元，升值1.07倍。該層樓面面積約16,844平方呎，以新成交價計，呎價約10,200元。

絲寶國際大廈位於觀塘偉業街108號，屬甲級商廈，提供29.2萬平方呎樓面。（蔡偉南攝）

絲寶國際大廈去年呎價最低9500元

據代理行資料，絲寶國際大廈數年前有不少全層樓面成交，成交呎價介乎約1.2萬至1.4萬元。不過去年該廈只錄得4宗全層成交，呎價已回落至9,500元至1.1萬元。

當中，呎價最低的成交也是由浸會醫院沽出，位於6樓全層，面積約16,841平方呎，於去年10月以近1.6億元賣出，呎價雖跌穿一萬元平，但成交價仍較2010年的購入價約8,170萬元，帳面升值近一倍，反映商廈價格過去十年升幅驚人。

香港浸信會醫院於過去七個月內，三度沽出旗下物業，套現約3.63億元。（蔡正邦攝）

去年底3128萬賣葵涌工廈 帳賺近十倍

此外，浸會醫院於去年12月又以3,128萬元售出葵涌香港毛紡工業大廈中層4室及5室，較2004年的購入價290萬元，帳面大賺2,838萬元，升值約9.8倍。合計上述三宗沽貨個案，浸會醫院於七個月內合共套現約3.63億元。