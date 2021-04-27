第一太平戴維斯：核心區街舖租金較高位回落七成　料食肆積極擴充

地產樓市
撰文：
最後更新日期：

零售舖位租金水平較高峰期大幅回落，有業界預期，未來餐飲食肆將成為街舖租務市場的主力。

第一太平戴維斯香港商舖租賃部資深董事陳澤鳴表示，四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的一線街舖，今年首季租金分別按季再下跌4%至6.1%，較高峰水平回落約69%至81%，預計食肆經營者將會把握疫情下租金回落之勢，短期內逆市擴充。

四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的一線街舖，租金較2013年高峰期明顯回落。

一太：去年起累錄65宗食肆租賃

陳澤鳴又指出，雖然過去一年本港消費市場受疫情持續衝擊，但整體零售銷售在今年首兩個月已按年回升2.7%，為過去三年以來首錄按年升幅。而去年起，該行已累積錄得65宗食肆租賃個案，反映過去兩年在社會事件及疫情衝擊下，食肆擴充步伐未有停頓。

此外，他表示，自2017年起，獲批食肆牌照的數量仍然穩定增長，截至去年年底，食肆牌照共有25,329個，按年升4.6%。他認為，向來主力於民生消費的商戶，會趁機進駐以往難以承租的核心區舖位。

至於非核心區方面，陳澤鳴認為，人口增加及家庭收入增長中的地區最受食肆經營者垂青，該行促成的65宗食肆租賃中，近半位於將軍澳、荃灣及東涌區，該些地區近年均有不少新落成住宅項目。

第一太平戴維斯陳澤鳴指，過去兩年在社會事件及疫情衝擊下，食肆擴充步伐未有停頓。

廣東道首登亞太區最貴街道　羅素街呎租勁跌逾43%屈居第二
仲量聯行：中區寫字樓空置率報7.3%　微跌0.2%
第一太平戴維斯：政府推標準金額補地價　料年內工廈投資成焦點
美聯：首季逾半億一手樓買家　新香港人佔近50%
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。