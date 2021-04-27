第一太平戴維斯：核心區街舖租金較高位回落七成　料食肆積極擴充

撰文：蔡偉南
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零售舖位租金水平較高峰期大幅回落，有業界預期，未來餐飲食肆將成為街舖租務市場的主力。
第一太平戴維斯香港商舖租賃部資深董事陳澤鳴表示，四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的一線街舖，今年首季租金分別按季再下跌4%至6.1%，較高峰水平回落約69%至81%，預計食肆經營者將會把握疫情下租金回落之勢，短期內逆市擴充。
四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的一線街舖，租金較2013年高峰期明顯回落。
一太：去年起累錄65宗食肆租賃
陳澤鳴又指出，雖然過去一年本港消費市場受疫情持續衝擊，但整體零售銷售在今年首兩個月已按年回升2.7%，為過去三年以來首錄按年升幅。而去年起，該行已累積錄得65宗食肆租賃個案，反映過去兩年在社會事件及疫情衝擊下，食肆擴充步伐未有停頓。
此外，他表示，自2017年起，獲批食肆牌照的數量仍然穩定增長，截至去年年底，食肆牌照共有25,329個，按年升4.6%。他認為，向來主力於民生消費的商戶，會趁機進駐以往難以承租的核心區舖位。
至於非核心區方面，陳澤鳴認為，人口增加及家庭收入增長中的地區最受食肆經營者垂青，該行促成的65宗食肆租賃中，近半位於將軍澳、荃灣及東涌區，該些地區近年均有不少新落成住宅項目。
第一太平戴維斯陳澤鳴指，過去兩年在社會事件及疫情衝擊下，食肆擴充步伐未有停頓。