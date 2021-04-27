新盤混戰｜黃竹坑站晉環周六賣250伙　ONE SOHO同日售168伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-27 19:50

至少三個新盤定於本周六（5月1日）五一黃金周檔期開售。全新盤方面，黃竹坑站上蓋首個住宅盤晉環，落實本周六首輪銷售250伙，戶戶逾千萬元；至於旺角單幢盤ONE SOHO同日賣168伙；屯門御海灣 II 則開展次輪銷售，發售82伙。

晉環周六開賣 最平1146萬起

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的港島南岸第1期晉環，落實本周六展開首輪銷售，發售共250伙，當中240伙以價單形式推出，餘下10伙則招標發售。

是次以價單形式推出的240伙，來自1號及2號價單，戶型包括一房至三房戶，折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，折實呎價由27,005至38,155元。兩張價單的折實平均呎價分別為29,689元及31,652元。至於推出招標的10伙，主要位於第1座（1A）高層，包括28樓至29樓A室及F室、37樓至39樓A室及F室。

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ONE SOHO加推67伙一房戶

至於由信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角山東街ONE SOHO，加推第3號價單，共67伙，全屬標準一房戶。扣除14.5%最高折扣優惠，折實售價由699.98萬至819.09萬元，折實呎價23,425至26,315元。發展商同日公布首張銷售安排，本周五進行抽籤，本周六上午10時開賣168伙。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，ONE SOHO本周六發售168伙。

屯門御海灣 II 周六次輪賣82伙

此外，新地（0016）屯門御海灣 II 亦有新部署，定於本周五截收購樓意向登記，本周六進行次輪銷售，發售82伙。

該批單位實用面積介乎299至501平方呎，其中74伙以價單形式推出，折實平均呎價18,809元，折實售價由567.8萬至 869.48萬元，折實呎價介乎17,192至20,310元。其餘8伙招標發售。