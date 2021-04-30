新盤混戰｜旺角ONE SOHO收逾1600票　屯門御海灣 II 收約1300票

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-30 19:44

本周六（5月1日）為五一黃金周檔期，至少三個新盤定於當日開售。由信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角山東街ONE SOHO，於明日開賣168伙，據市場消息指，項目今日3時截票，累積收逾1,600票，超額約8.5倍。發展商早前表示，首輪開售後，加推的單位料有加價空間。

屯門御海灣 II 收1308票 超額約16.7倍

至於新地（0016）旗下屯門御海灣 II 亦於明日次輪銷售82伙，消息指，截至今日下午2時，項目累積收約1,308票，以次輪發售之74伙價單單位計，超額約16.7倍。

該批單位面積由299至501平方呎，價單形式推售的單位，折實售價由567.8萬至 869.48萬元，折實呎價介乎17,192至20,310元，折實平均呎價18,809元。

晉環累收逾5,500票 成今年新盤票王

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於明日首輪銷售250伙，當中價單形式賣240伙。項目昨日（29日）截票，據市場消息指，截止昨日傍晚6時半，項目累收逾5,500票，超額接近22倍，並已超越今年初登場的日出康城LP10，成為今年新盤票王。