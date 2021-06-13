設法慳錢曾月使800元　情侶靠自己斥412萬上車　為層樓寧願唔擺酒

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-06-13 15:05

本港樓價與市民負擔能力脫軌，年輕一代想盡方法「死慳死抵」只為求上車置業。Elliot及Mary拍拖十年，為擁有自己的安樂窩，於2018年成功以約412萬元買入元朗新盤尚悅．嶺一個一房單位，但其上車之路並不容易。

二人均從事IT行業，Elliot月入約四萬元，Mary原本月入約兩萬元，Mary的置業目標一向明確，「因為家庭原因，好想搬出黎住，擁有自己嘅安樂窩。」惟相對Elliot的收入水平，她也不禁大嘆「儲首期好辛苦。」她很少考慮開源，但積極節流，「我會用盡一切方法，慳最多嘅錢。」在旁的Elliot笑指，「佢慳錢方面打開咗我嘅眼界。」

千方百計慳錢 每月儲至少一萬

在學時，Mary會以學生身份參加交流團，貪其可補貼旅費，減少支出又能擴闊眼界，她憶起「最抵一次係千幾蚊可以去到北京、天津，包曬食、住同旅行。」

除不時申請信用卡以換取迎新禮品外，Mary也會在網絡上「以物易物」，利用自己不需要的物件換取一些生活必需品，在外消費又會盡量賺取商戶積分。此外，與朋友的聚會次數亦盡量減少至一個月一、兩次，放棄高消費的活動或多餘的娛樂消遣。

畢業後，Mary工作地點因鄰近住家，交通費省卻不少，午飯也選擇回家吃，每月花費控制在約2,000餘元內，「最誇張時期，可以將每個月嘅使費壓到800蚊。」她指，每個月可儲萬餘元。

Elliot表示原本沒有想過置業，因為樓價太貴。（鄭子峰攝）

男方原沒打算置業 因有感樓價太貴

至於Elliot月入相對穩定，但投身社會工作初期，未有想過置業，因為他認為樓價太貴，難以負擔，故過往只是沒有目標地儲蓄。

不過，後來發現與女友擁有一個安樂窩是件開心的事，物業會保值，日後亦能套現，遂開始設目標迫自己儲錢。他坦言，「兩個人辛苦啲儲錢，可能再買偏啲（地區）嘅樓，要買（樓）真係買得到嘅。但就睇下你可唔可以降低自己要求囉，如果有要求，就唯有再努力啲儲錢嘞。」

經過多年努力，資金雖緊絀，但他們指是次上車沒有「靠父幹」，是靠自己。而成功入市後也有結婚打算，惟去年疫情下Mary轉為待業，經商討後，除慮及供樓負擔問題，也希望日後有更充裕的資金換樓，換入面積較大、位置較靠近市區的單位，故決定放棄擺酒，改與家人簡單「食餐便飯」，為樓儲蓄之路，未見盡頭。