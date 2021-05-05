大角咀利．晴灣23首批50伙　折實均價1.88萬　開放式入場465萬起

撰文： 黃祐樺 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-05 16:09

再有九龍市區單幢新盤部署銷售，有利集團（0406）與市建局發展的大角咀單幢盤「利．晴灣23」，今日（5日）公布樓書及首張價單，首批涉50伙，折實均價18,858元，較近期開價的新盤如ONE SOHO及千望低逾一成，入場單位折實售465.3萬元起，屬開放式戶型。

開放式入場465萬起 呎價近1.69萬

首張價單間隔由開放式至兩房戶，面積介乎276至466平方呎，價單定價由557.2萬至1,071.1萬元，價單呎價由20,188元至25,447元，以最高16.5%優惠計算，折實售價由465.3萬至894.4萬元，折實平均呎價為16,859元至21,248元，

有利集團執行董事黃慧敏（右）表示，示範單位將於明日開放，同步開始收票，最快下周推售。

有利集團執行董事黃慧敏表示，首批單位屬「有利心動價」、亦是合適價，對未來對樓市睇好，認為樓價未來將穩步上揚。示範單位明日（6日）開放予公眾參觀及開始收票，最快下周推售。

首批50伙之中，入場單位為9樓A室，面積276平方呎，屬開放式，價單定價557.2萬元，折實價為465.3萬元，折實呎價為16,859元；一房入場單位為9樓B室，面積282平方呎，價單定價601.2萬元，折實價為502萬元，折實呎價為17,801元。

至於兩房入場單位為9樓F室，466平方呎，價單定價973.8萬元，折實價為816.9萬元，折實呎價為17,530元。

【利．晴灣23示範單位圖輯】

+ 2 + 2 + 2

折實均價較ONE SOHO、千望平逾一成

參考同區新盤，由信置（0083）、莊士（0367）及市建局的旺角山東街ONE SOHO，上月底（24日）公布首批68伙，折實平均呎價約21,538元，利．晴灣23較之低約12%；同於上月底（28日）登場的遠洋集團（3377）旗下旺角千望，首批涉30伙，折實均價22,544元，利．晴灣23亦較之低16%。

參考同區二手方面，據中原地產數字，如大角咀利奧坊‧曉岸新近二手呎價約22,317元、奧柏‧御峰約18,402元、旺角逸新約21,945元、旺角SKYPARK約18,731元。

利．晴灣23位於大角咀松樹街23號及橡樹街87號，合共提供142伙，面積由276至584平方呎。項目關鍵日期為今年12月31日。發展商今日開放一個交樓標準及一個連裝修示範單位予傳媒參觀，以11樓C單位作藍本，實用面積317平方呎，屬一房戶型。

參考樓書，全盤樓高27層，面積最細單位，分布在為樓至25樓的A單位，實用面積276平方呎，連16平方呎工作平台，開放式間隔；而面積最大單位為3樓、 5樓至8樓的B單位，面積584平方呎，連16平方呎工作平台及22平方呎露台。