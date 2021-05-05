旺角ONE SOHO明賣76伙　黃竹坑站晉環暫收逾5100票

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-05 18:06

信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO，將於明天（6日）進行次輪銷售76伙，同日截票，信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目累沽125伙，套現逾8.6億元。新錄一宗15樓A6室成交，實用面積298平方呎，一房間隔，成交呎價為26,069元。

此外，母親節將至，中原地產推出「ONE SOHO」母親節置業賀禮，買家於本周六、日（8日及9日）經該行購入ONE SOHO的首10名買家，收樓後可獨家委託該行出租單位，並獲中原測量師行提供一年免費租務管理服務，優惠總值10.8萬元。

中原地產推出「ONE SOHO」母親節置業賀禮。左二為信和置業營業部集團聯席董事田兆源。（中原提供）

黃竹坑站晉環收逾5100票 最快本周末加推單位

至於由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，將於本周六（8日）進行次輪銷售180伙，另有8伙招標售出。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，截止今日下午3時，項目收逾5,100票，復活票佔逾4,000票，超額認購約27倍。

她續指，有機會本周末再加推單位，料不少於80伙，有提價空間，最快下周末進行第三輪銷售。此外，下周有機會推出特色單位招標，料再創項目新高。