旺角千望本周六首輪銷售45伙　黃竹坑站晉環擬同日再賣180伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-04 17:33

多個新盤部署本周六（8日）賣樓，其中，遠洋集團（3377）旗下旺角單幢新盤千望，將於本周六進行首輪銷售，賣45伙，本周五（7 日）截收認購登記。另外，黃竹坑站晉環短短四天累沽246伙，套現近50億元，發展商擬於周六進行次輪銷售約180伙。

一個登記最多可購5伙 入場397.8萬起

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，項目暫推兩張價單，合共涉60伙，截至今日（4日）下午1時，已錄得近200個認購登記，以首輪銷售45伙計，超額逾3倍。當中以年青客佔約八成。據銷售交件，每名買家可遞交不多於兩份購樓意向登記，每份購樓意向登記可登記購買不多於5個單位。

本周六推售的45伙，包括17個開放式單位及28個一房單位，實用面積由172至318平方呎，價單售價由468萬至864萬元，實用呎價由23,054元至約29,477元。扣除最高折扣15%，折實售價由397.8萬至734.4萬元，折實呎價由約19,596元至約25,055元。

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遠洋集團助理銷售總監王維榮（左）表示，千望將於本周六進行首輪銷售。（發展商提供）

晉環四天套現近50億

至於由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，於過去周日（2日）加推3號價單，涉180伙。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，最快日內公布銷售安排，擬於本周六進行次輪銷售約180伙，另有8伙以招標形式推出。

晉環全盤有800伙，目前仍有約300伙未推出。發展商指，料有溫和的提價空間，並指項目自5月1日進行首輪銷售，至今累沽出246伙，套現近50億元，成交價由1,156.4萬至6,600萬元，呎價由約27,005至54,187元。

路勁地產封海倫（中）今日出席利嘉閣「晉環」旗艦店開幕典禮。右三為利嘉閣地產總裁廖偉強。（利嘉閣提供）

屯門恆大‧珺瓏灣加推110伙 折實售373.3萬起

新盤貨尾方面，恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣，今日上載全新價單，涉及110伙，同步上載銷售安排，本周六以價單形式推售的110伙、以及於本月10日招標發售27伙地下花園特式單位。

新一張價單為8號價單，戶型由開放式至兩房單位，面積由223至475平方呎，售價由 452.1萬至936萬元不等。入場單位為3座1樓N室，面積約223平方呎，價單定價為452.1萬元，折實價約373.3萬元。此外，新價單繼續推出置業優惠，提供最高14%折扣優惠，及2萬元直減樓價的早鳥限時優惠。