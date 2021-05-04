美國商會去年1.45億沽甲廈　新近斥8588萬購中環乙廈　樓面減半

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-04 14:25

香港美國商會去年10月以1.45億元沽出持有的金鐘甲廈物業後，事隔約半年，新近斥資8,588萬元購入中環乙級寫字樓物業。

據土地註冊處資料，中環雪廠街20號香港鑽石會大廈22樓，於4月9日以8,588萬元易手，新買家為THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG，即香港美國商會。上述全層單位面積約2,750平方呎，成交呎價約31,229元。

香港鑽石會大廈位於中環都爹利街8至10號，樓高25層，提供6.6萬平方呎，屬乙級寫字樓，低層全層面積約4,135平方呎，而中、高層全層面積則約2,750平方呎。

美國商會去年指，會繼續以香港作為國際商業業務的基地。（香港美國商會網頁圖片）

去年10月以1.45億沽金鐘甲廈

翻查資料，去年10月份，香港美國商會以1.45億元售出其持有的美國銀行中心中層一籃子單位，低市價約兩成。涉及物業面積共約5,968平方呎，成交呎價約2.43萬元。

美國商會當時發聲明指，該會在港紥根超過五十年，將會繼續留在香港發展，但會走向數碼化，減少寫字樓空間，並表示未來會尋找一個全新數碼化及舒適的新型商廈單位，以供會員使用。香港美國商會於1996年以5,460萬元購入上述美國銀行中心單位，即持貨約二十四年，帳面升值1.6倍。

香港美國商會去年6月底，港區國安法實施時，美國商會亦指，日後會繼續以香港作為國際商業業務的基地。