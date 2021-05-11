名人屋苑｜信置主席黃志祥妻斥一億購山頂嘉樂園4房戶

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-11 19:19

山頂老牌豪宅屋苑嘉樂園，再獲大型發展商相關人士入市。屋苑一個低層單位近月以1.038億元沽出，新買家為信和置業（0083）主席兼執行董事黃志祥的妻子楊素瓊，成交呎價逾4.24萬元。嘉樂園今年首4個多月已先後吸引新世界（0017）鄭家成夫婦及前港龍高層入市。

楊素瓊首置名義入市 繳稅441萬

據土地註冊處資料，上述山頂嘉樂園B座低層單位，在4月13日以1.038億元沽出，新買家為楊素瓊（YEOH SAW KHENG）。楊氏為信置主席兼執行董事黃志祥的妻子。

信和置業主席黃志祥（左）。（羅君豪攝）

楊素瓊購入上述單位支付441.15萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，意味她以首置名義入市。單位實用面積2,448平方呎，四房連雙套房，成交呎價約42,402元。至於原業主於1995年11月以1,420萬元購入上址，是次易手帳面升值約6.3倍。

與新世界鄭家成夫婦、前港龍高層為鄰

翻查資料，嘉樂園近期吸引不少名人入市，如今年3月份，已故新世界創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成的妻子李倩琦，便以逾1.22億元購入嘉樂園B座一個中層單位，實用面積2,448平方呎，成交呎價約5萬元。李氏支付1,837.2萬元作為稅款，相等於樓價的15%。

新世界鄭家成妻1.22億購山頂嘉樂園單位 須付逾1830萬辣稅

而鄭家成本人在2019年4月亦以1.3億元購入嘉樂園B座較高層的單位，實用面積2,448平方呎，成交呎價53,105元。當時鄭家成支付1,950萬元作為稅款，佔樓價15%。另外，前港龍行政總裁楊偉添今年初亦斥逾1億元，購入同屋苑一伙特色戶。