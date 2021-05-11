藝人張寶兒父母4800萬沽禮頓山三房　帳面勁賺3700萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-11 17:14

藝人張寶兒父母、靠經營內衣生意起家的富商張煌煌夫婦，新近以4,800萬元沽出旗下跑馬地禮頓山一伙高層單位，帳面勁賺3,700萬元，升值3.3倍。

據土地註冊處資料，上述單位為跑馬地禮頓山9座高層A室，上月底以4,800萬元易手。該單位由REXING HOLDINGS LIMITED持有，公司董事為張煌煌及招惠鳳，二人為前港姐張寶兒的父母。

張煌煌為從事內衣生意的商人，據知在港持有數億元物業，包括多伙禮頓山豪宅單位，據知均是在2002年至2005年樓市低位期間買入，身家豐厚，故張寶兒丈夫、同樣從事演藝界的袁偉豪曾被稱為「三億駙馬」。

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是次賣出的單位實用面積1,087平方呎，三房間隔，成交呎價44,158元。張煌煌夫婦於2002年以1,100萬元購入上址，持貨十九年，是次易手帳面賺3,700萬元，升值3.3倍。

新買家料為「新香港人」

至於單位新買家的英文名字為國語拼音，料為內地客，是次入市支付204萬元作稅款，相等於樓價4.25%，不排除已取得香港身份證。

張煌煌投資物業有道，其女兒張寶兒於去年亦已榮升業主，與丈夫袁偉豪聯名斥資6,568.3萬元，購入清水灣傲瀧一個花園複式單位，呎價近3萬元。據知，張煌煌有份協助4,000萬元首期。不過，是次賣樓賺幅已足夠抵銷女兒首期支出。