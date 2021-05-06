萊坊：全球豪宅指數　深圳樓價勁升19%居首　同期香港跌3.1%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-06 14:31

萊坊公布2021年第一季《全球城市豪宅指數》，報告指出，截至今年首季，納入指數當中的46個城市中，有11個城市的豪宅樓價錄得雙位數增長，而深圳為豪宅樓價漲幅最強勁的城市，按季上升6.7%，按年上升19%。至於香港豪宅樓價首季亦錄得1.4%的升幅，惟按年計下跌3.1%。

排行榜首三位均為內地城市

據報告資料，豪宅樓價升幅最多的首三位，均由內地城市包攬，排第二位及第三位的城市為上海及廣洲，該兩個城市的豪宅樓價，首季按季上升8.5%及12.6%，而按年則大漲16.3%及16.2%。

至於第四位為北美洲的溫哥華，該城市豪宅樓價首季按季上升6.3%，按年則漲15.2%。而第五位則為韓國首爾，季度升幅為1.3%，按年則升14.8%。

香港豪宅樓價首季錄得1.4%的升幅，惟按年計算下跌3.1%。（蔡偉南攝）

港豪宅樓價已反跌為升

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，上述最新數字反映香港豪宅市場氣氛正在轉向，儘管在過去十二個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，最近一個季度，豪宅樓價已反跌為升，錄得1.4%的增長。

他又指出，隨著疫苗接種計劃大規模推出，而豪宅市場不受失業率及購買力等因素影響，有信心香港豪宅樓價會繼續反彈。

萊坊王兆麒表示，隨著疫苗接種計劃大規模推出，有信心香港豪宅樓價會繼續反彈。

深圳、上海和廣州排首三位 因樓價本身較低

此外，王氏表示，內地豪宅市場如深圳、上海和廣州，都在排名榜的首三位，主要是由於內地城市的樓價本身較低。雖然去年首季新冠狀病毒影響豪宅樓價，但買家的需求強勁，樓價已經在去年第二季反彈。至於北京雖然受限競房政策影響，但仍然錄得6.4%的按年增長。