AEON短租變長租　8550萬租家樂坊地舖連一樓巨舖　呎租跌逾七成

撰文： 蔡偉南 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-15 11:12

零售市況有改善跡象，早前僅願意短租旺角家樂坊地舖及一樓全層樓面的大型零售商日式超市AEON，最新公布與舖位業主恒隆地產（0101），簽下為期六年的租約，長租近2.5萬平方呎的零售樓面，反映該大型零售商正式「由短租變長租」。六年長約基本租金8,550萬元，即月租約118.75萬元，是次呎租約47.5元，較舊租戶瑞典時裝品牌H&M的呎租約166元，回落逾七成。

平均每月租金118.75萬 呎租約47.5元

AEON母企永旺（0984）公布，向恒隆地產租用旺角登打士街56號家樂坊一樓全層及地下B舖，固定租期合共六年，基本租金8,550萬元，該金額並不包括政府差餉、管理費、冷氣費、其他費用及支出。記者以六年租約期共72個月計算，平均每月基本租金約118.75萬元，以面積近2.5萬平方呎計，呎租約47.5元。

永旺又指出，繼「AEON STYLE 康怡」及「AEON STYLE 黃埔」開業後，上述店舖將會用作全港第三間「 AEON STYLE 旺角」，佔地近2.5萬平方呎。該旺角分店將針對區內客群特性，除了提供自家品牌「TOPVALU」商品外，亦會引入更多日本新產品，如自家家居生活品牌「HÓME CÓORDY」。

全港第三間AEON STYLE 佔地近2.5萬呎

永旺百貨執行董事兼董事總經理中川伊正表示，「AEON STYLE」是永旺百貨的重點業務模式，自2016年引入香港市場後，顧客對該業務模式有正面反應， 證明了香港顧客對高品質、多元化、便捷且風格獨特的生活追求。

事實上，今年年初，AEON就開始以Pop-up Store形式短租上述舖位，橫跨新年至2月底。當時場內仍留有H&M之前的裝修，但已改為售賣日式食物、玩具等，貌似特賣場。

H&M旗艦店高峰期月租900萬

翻查資料，上述巨舖原為瑞典時裝品牌H&M租用的旗艦店部分，H&M在2014年起承租家樂坊上述舖位，以及地庫和一樓，合共5.4萬平方呎，月租高達900萬元，即當時呎租約166.6元。

H&M去年9月不續租 Foot Locker承接地下全層

不過H&M在2020年9月決定放棄續租，發展商遂變陣將巨舖拆細。其中地下兩萬平方呎零售樓面，率先獲美國球鞋連鎖商Foot Locker承租地下一層、佔近兩萬平方呎舖面，為全港最大的單層旗艦店。