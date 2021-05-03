相隔八年食肆回歸　美漢堡包店FIVE GUYS月租50萬進駐羅素街

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-03 08:30

疫情下封關多時，旅客數字大減，曾是全球最貴租金的羅素街亦「大洗牌」，高檔奢侈品、化妝品店等先後撤出，換上是口罩店及食肆進駐。

有消息指，美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS 將落戶銅鑼灣羅素街一個連地下入口的「樓上舖」。該舖位早年亦是由連鎖快餐店麥當勞租用，不過，在2013年被當時主攻內地客的連鎖化妝品品牌莎莎高價搶租「踢走」，事隔八年，該舖終於再獲食肆租客落戶，惟租金從高位大幅回落近六成。

FIVE GUYS每月50萬承租 較舊租跌58%

上述舖位為銅鑼灣羅素街八號一樓「樓上舖」，由於舖面正向大型商場時代廣場，人流相當暢旺。市場消息透露，該舖位原由連鎖化妝品店莎莎以逾120萬元高價承租，租約期至今年10月份，不過莎莎於4月初已經遷走、即提早半年離場。舖位面積約6,700平方呎，地下設有獨立入口。

據現場所見，該舖位一樓位置已經完成清拆，處於交吉狀態，舖位地下入口的莎莎舊招牌亦被拆除，正門入口經已圍板。有代理透露，該舖位已獲美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS承租，據悉每月租金逾50萬元，較莎莎舊租金回落58%，呎租約75元。

原為麥當勞24小時店 高峰期莎莎165萬搶租

翻查資料，該舖位對上一個食肆租戶為連鎖快餐店麥當勞，於2006年底以每月68萬元承租，24小時營業，直至2012年該舖租金已上調至每月約90萬元，六年間加租逾三成。

然而，隨內地旅客為本地零售市場帶來龐大消費力，2012、2013年舖市高峰期，羅素街成為商家「兵家必爭之地」，2013年2月份，連鎖化妝品店莎莎以高於麥當勞租金83%的高價、即每月165萬元，成功搶租該「樓上舖」，呎租246元。

惟八年後的今天，疫情下本港「零旅客」，莎莎租約期未滿已提早離場，改由美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS以月租50萬元進駐。以FIVE GUYS一個雙層漢堡單價75元計，即每日要售出逾220個才足夠支付羅素街舖租。

羅素街八號一樓「樓上舖」早年由麥當勞租用，24小時營運，惟2013年被莎莎高價踢走。（OpenRice圖片）

據代理行資料，四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的一線街舖，目前租金水平已較2013年高峰期，累積回落約69%至81%。因此近一至兩年，租金負擔能力較弱的飲食行業亦開始積極擴充，嘗試落戶一、二線街舖。

FIVE GUYS在港設5分店 近百萬租中環舖

是次進駐羅素街的美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS，近三年來積極在港擴充。先在2018年8月登陸香港，以每月約60萬元承租灣仔莊士敦道60號嘉薈軒地下1B號，一個面積約5,824平方呎的地舖。隨後在2019年10月，又以月租近100萬元承租中環萬年大廈地庫，舖位面積約9,681平方呎。

在2020年1月，FIVE GUYS以月租約35萬元承租炮台山電氣道218號港匯東1樓舖位，面積約7,500平方呎。此外，FIVE GUYS亦有在大型商場開設分店，分布在尖沙咀K11 MUSEA及觀塘apm商場。