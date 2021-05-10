ROLEX昔日350萬高租羅素街　舊舖交吉多月獲潮牌「BM」60萬首進駐

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-10 09:35

曾是全球最貴租的銅鑼灣羅素街，早年獲售賣高檔奢侈品的國際品牌高價搶租，惟時移世易，疫情下連大受港人歡迎、炒賣風氣旺盛的勞力士（ROLEX）亦要撤出一線地段。

勞力士位於羅素街的舊舖，高峰期月租曾達350萬元，惟去年9月份約滿結業後，舖位丟空近八個月。市場消息透露，舖位新近終於租出，新租客為近年引起「BM風」潮流、主打少女服飾的意大利速食時裝品牌Brandy Melville，月租僅約60萬元，較高峰期下挫超過八成。

消息人士透露，上述舖位為羅素街8號地下1號及2號舖，舖面正向大型商場時代廣場、鄰近港鐵站，面積約3,367平方呎，最新獲意大利時裝品牌Brandy Melville以每月約60萬元承租，呎租約178.2元。

Brandy Melville來港兩年 首租地舖即落戶羅素街

據網上資料，速食時裝品牌Brandy Melville於1994年成立，分店主要分佈歐洲及美國，針對年輕女性消費群，所有服飾產品只有S碼（ONE SIZE），主打「短、緊、露」的穿衣搭配風格，產品售價介乎百多元至數百元。

Brandy Melville在2018年6月首度進駐香港市場，首間店舖設於中環國際金融中心（ifc）商場，上述羅素街分店將會是其首間地舖。

Brandy Melville於1994年成立，主打年輕女士消費群，品牌的所有服裝產品全部只有S碼。（Brandy Melville網頁圖片）

原由勞力士租用 十三年間租金幾何級數上升

翻查資料，上述羅素街舖位由英皇國際（0163）持有，自2007年9月起由旗下英皇鐘錶珠寶（0887）承租，經營勞力士專門店，直至2020年9月份租約期滿後遷出，一直交吉，期間業主以每月150萬元放租。換言之，是次新成交租金較業主意向價低約90萬元或60%。

上述舖位在2007年9月初期的月租為105萬元，隨後因來港內地旅客數目急速上升，羅素街成商家「兵家必爭之地」，舖租亦水漲船高，在2011年該舖租金升至160萬元，隨後兩年再分別上調至200萬及250萬元，六年翻一倍。

相隔八年食肆回歸 美漢堡包店FIVE GUYS月租50萬進駐羅素街

至於在2014年9月份，上述舖位續租時的月租進一步攀升40%至350萬元，較舊租大漲「一球」，同時也較初期的月租累升逾2.3倍，每呎租金達1,040元。

2015年內地反貪腐 業主提早兩年減租三成

不過，2015年內地政府大力反貪腐，強勁的內地消費力未能持續。同年8月底，舖位業主英皇國際在租約尚餘兩年時間下，大幅減租30%至245萬元。至2017年再下調至190萬元。以舖位最新月租約60萬元計，僅是高峰期租金的不足兩成。