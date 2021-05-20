沙田第一城三屍案凶宅僅以362萬沽　16年升值近兩倍

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-20 19:28

沙田第一城錄得一宗「三屍凶宅」成交，樓價低見362萬元，較市價有近四成折讓，但賣方帳面賺幅仍然相當驚人。

新買家為投資者 回報2.8厘

據市場消息指，沙田第一城2座低層戶，為事故單位，實用面積327平方呎，兩房間隔，剛以362萬元連租約易手，呎價11,070元。據知，新買家是一名投資者，擬趁低吸納，單位現時每月收租約8,600元，呎租26元，按成交價計，租金回報率2.8厘。

而單位的原業主於2005年以128萬元入市，持貨至今帳面仍賺約234萬元，升值1.8倍，尚未計及期內租金收入。

事故後獲印度兄弟7500元租住

據知，上述單位於2016年被揭發有一對情侶租客燒炭，警員接報到場時，該對男女連同一愛犬均已證實身亡。及後，單位以1.1萬元放租，惟最終劈租至約7,500元獲三名印度藉的兄弟承租。

沙田第一城本月暫錄約30宗二手買賣，平均呎價約17,220元。參考同座較高層的同類單位，面積相若，上月以約590萬元易手，即上述凶宅的成交價較正常單位市價低約200餘萬元或四成。參考銀行的網上估值，未能就上址提供估值資料。

翻查資料，上述單位的同一樓層原來尚有另一伙凶宅，於2005年曾發生跳樓命案。