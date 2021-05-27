迪生創建兩億租銀行中心巨舖　疫後最大宗　或引BEAUTY AVENUE

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-28 13:57

受疫情影響，香港與內地一直未通關，不過零售商迪生創建（0113）卻以超過2億元高價，簽約租用核心區兩層巨舖，為期六年。以月租計，每月租金約300萬元，更成為疫情後月租最貴的租務個案。市場人士表示，上述巨舖橫跨旺角兩條主街道西洋菜南街及彌敦道，預計將會用作BEAUTY AVENUE的美容專區。

上述租務個案為旺角彌敦道636號銀行中心廣場地下G01至03舖、06至19號舖，以及一樓17號舖，新租戶為主要銷售名貴商品的迪生創建，租約期為六年，由今年8月25日至2027年8月24日，期間總租金2.16億元。以六年合共72個月計算，平均每個月租金約300萬元。

舖位同時橫跨西洋菜南街及彌敦道

據了解，上述舖位同時面向西洋菜南街及彌敦道，橫跨兩條街道，地舖部分面積約13,000平方呎，而一樓位置面積約4,000平方呎，合共涉及樓面約17,000平方呎。

有市場人士估計，是次迪生創建承租上述巨舖，將會用作BEAUTY AVENUE美容專門店，而目前位於同區大型商場朗豪坊的逾萬平方呎樓面，預計租約完結後遷出，料是次為同區搬遷個案。

引入Beauty Avenue 屬同區搬遷

事實上，近年零售市場受疫情影響，一直甚少錄得大額租務個案，上述月租高達300萬元的租賃料為疫情後最大額個案。上述舖位業主為招商永隆銀行（3968）。

旺角彌敦道636號銀行中心廣場由招商永隆銀行持有。（資料圖片／鄧詠中攝）

銀行中心廣場地舖曾獲百老滙租用 月租450萬

翻查資料，上述銀行中心廣場的部分舖位，包括地下1至3號、8至13號及15號舖，面積約9,084平方呎，曾由連鎖電器店百老滙租用，不過在2018年租約期滿後遷出，該商戶的最後一份租約的月租高達450萬元。隨後該舖位獲屈臣氏以月租約230萬元租用，租金已較百老滙低49%。

舊租戶屈臣氏去年曾貼出停業通告 批業主未有共度時艱

惟過去一年零售市況受疫情困擾，生意顯著回落，屈臣氏在去年11月曾在上述分店貼出停止營業通告，表示「疫情持續，人流大減，租金居高不下，（銀行中心）業主未有共度時艱，近月更被要求交回原本租金，分毫不減，在困難重重下店舖實在難以維持經營」。據了解，屈臣氏目前依然正在營業，不過僅以短租形式租用舖位至8月份。

此外，該巨舖亦有部分樓面由周大福承租，涉及約2,000平方呎，月租約100萬元。據悉，周大福將不會續租，並已預租彌敦道683至685號美美大廈一個面積相若的地舖，月租近20萬元。