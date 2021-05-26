永亨銀行2400萬沽新蒲崗地舖　分析：銀行業轉型　削實體店規模

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-26 13:32

部分早年低位買入舖位的銀行機構，近日先後沽售套現。由永亨銀行持有的新蒲崗康強街舖位，本月初以約2,400萬元易手，較四十一年前購入價比，帳面升值約6.7倍。有基金認為，近期多次出現銀行沽舖個案，主要因為銀行業開始轉型網上銀行、虛擬銀行，因而收縮分店及減少持有舖位，更直言「依家冇銀行買舖架啦」。

1980年以310萬買入 升值6.7倍

據土地註冊處資料，上述舖位為新蒲崗康強街51號地舖，新近以約2,400萬元沽出，舖位面積約1,000平方呎，成交呎價約24,000元，舖位現況交吉。原業主永亨銀行早於1980年購入上述舖位，當時購入價310萬元，以新成交價計算，物業升值約2,090萬元或6.7倍。

原由永亨銀行持有逾40年的新蒲崗康強街51號地舖，面積約1,000平方呎，現已交吉沽出。

去年東亞1.35億賣屯門舖最矚目

近年市場不乏銀行沽舖個案，其中較大額為東亞銀行，去年7月以1.35億元沽出屯門鄉事會路112至140號雅都商場地下G16、G39及G40號舖，持貨近三十三年，帳面升值逾11.5倍。東亞銀行於同月又以3,510萬元沽出深水埗長沙灣道132至134號地下及閣樓，持貨逾四十載，帳面升值約13.6倍。

此外，由星展銀行持有的尖沙咀金馬倫道金馬倫道30至32號地下A舖，今年2月份以8,788萬元易手，較二十五年前購入價帳面升值69%，接貨的新買家為大生銀行馬氏家族成員。

轉型網上銀行、虛擬銀行 實體店收縮

對於近年出現多宗銀行沽舖個案，盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興指，早年不少銀行機構開設大量分店，但該行業近年開始轉型，部分改用網上銀行、虛擬銀行的營運模式，對傳統的銀行運作有一定衝擊，故開始收縮規模，並減少持有舖位，更直言「依家冇銀行買舖架啦。」

他又指，銀行機構持有的舖位大多數是早年低位購入，由於「銀行唔炒舖」，故過去多年舖市大升亦未有積極沽舖。