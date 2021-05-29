白居二入市｜牛池灣嘉峰臺極高層兩房500萬沽　望超靚獅子山夜景

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

4,500名「白居二2020」合資格申請者在上周獲發批准信及確認書，市場陸續出現相關成交個案。其中牛池灣嘉峰臺一個享有「獅子山超靚景」的極高層兩房單位，以居二市場500萬元易手，較十二年前購入價升值2.4倍。

嘉峰臺2座高層K室，座向西北望開揚獅子山景及市景。（代理提供相片）

富誠地產分區董事林柏榮表示，上述個案為嘉峰臺2座高層K室，實用面積422平方呎，兩房間隔，座向西北望開揚獅子山景及市景，日前以居二市場500萬元成交，實用呎價11,848元。

新買家擔心樓市升溫「遲買更貴」

他又透露，新買家為外區的家庭客，見近月樓市升溫，「擔心遲買會更貴，又擔心靚單位俾人揀晒」，故取得確認書後數天即刻入市。他又表示，買家心儀上述單位處於極高層，享有開揚獅子山景觀。

原業主於2009年11月以綠表149萬元購入上述單位，持有物業十二年，是次轉手賬面獲利約351萬元，其間升值2.4倍。

竹園北邨兩房338萬沽 賣方四年勁賺5倍

事實上，近月市場已開始出現同類「白居二」買家入市個案，如黃大仙竹園北邨橡園樓高層10室，兩房間隔，實用面積443平方呎，原業主本月8日開始放盤，居二市場叫價350萬元，最終以338萬元易手，呎價約7,630元，呎價屬於屋邨近一年多的高位。