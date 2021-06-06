柏傲莊 III 加推338伙　折實售689萬起　首推河景四房樓王

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-06 19:09

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 昨（5日）首輪開售331伙，即日沽清，套現43.7億元。發展商今（6日）隨即加推第三號價單，涉及338伙，最快周六（12日）展開次輪銷售。

第3號價單涉及338伙，包括32伙一房戶、139伙兩房戶、106伙三房戶 、61伙四房戶，實用面積由307至1,022平方呎，折價售價由688.9萬至2,590.0萬元，折實呎價18,498元至25,952元。

首推河景樓王 最貴折實2590萬

是次更首推正向城門河景的四房一套房「樓王」，位於1A座的A室及B室，面積分別為991及998平方呎。今張價單售價最貴的一伙，正屬此「樓王」，為1A座39樓B室，實用面積998平方呎，價單定價3,237.6萬元，價單呎價32,441元，扣除20%折扣優惠後，折實售價2,590萬元，折實呎價25,952元。

至於最低售價一伙為1A座8樓D室，實用面積307平方呎，價單定價861.2萬元，價單呎價28,052元，折實售價688.9萬元，折實呎價22,440元。

新世界營業及市務總監黃浩賢今日中午時指，由於樓層景觀均與之前推出單位有別，實際加推單位加價幅度不大。而昨日沽清的331伙，買家使用即供、建期付款方法各佔一半，並以家庭客為主。