柏傲莊 III 首輪331伙即日沽清　套現逾43億　有豪客一炮過掃6伙

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-06 12:36

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 收2.7萬票，再破97後收票紀錄，項目今日（5日）進行首輪銷售，涉及331伙，入場單位折實售674.8萬元起，售樓廠設於荃灣愉景新城。

【20:00】首輪331伙即日全數沽清

新世界（0017）柏傲莊III首輪銷售的331伙全數沽清，套現逾43.7億元，當中錄得共54組大手買家，其中一組買家斥逾6,900萬元連購4伙三房戶。

新世界營業及市務總監黃浩賢表示，銷情滿意，對後續銷售有信心，市場受用家帶動下，料成交宗數及金額會有平穩增長；將積極與合作夥伴研究，擬最快明加推單位應市。

售樓處外，不少準買家等候揀樓。

【11:20】發展商︰有望於下午全數沽清

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊 III 周六首輪推售331伙單位，市值逾40億元，截至上午11時，A1組提供77伙，暫錄70伙單位獲認購。A1組客人出席率近八成，首三小時已沽出逾70多伙，四房單位銷情較暢旺，買家以家庭單位為主。暫錄27組大手買家，當中有一組客大手購入6伙，涉及金額約1億元。

黃浩賢續指，料首輪銷售會有望於下午全數沽清，大四房單位及高層特色單位稍後會以招標形式發售。

【10：50】近百多名準買家及代理等候揀樓

現場所見，近百多名準買家及代理在商場排隊等候揀樓。因應政府防疫要求，現場人士保持1.5米社交距離。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，有信心331伙可即日沽清。

【10:30】陳永傑：有家庭客擬斥逾億入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率有七至八成，於A1組中錄一組家庭客有意斥資逾1.2億元購入八伙。至於有份出席客戶當中，用家及投資者比例達八比二， 料入伙後呎租可達50至55元。

另外，客源方面，半數來自新界，九龍及港島分別各佔三成及兩成。料今日首輪推售331伙可「一Q清枱」，料發展商加推單位時加價約3至5%亦可被市場接受。他補充，本月一手樓市氣氛熱鬧，接連有新盤準備推出，料6月份一手成交可達2,500宗。

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首輪推兩張價單涉331伙

發展商早前公布兩張價單，分別涉182及149伙，兩批單位的折實平均呎價分別為19,999元及21,368元，兩批單位的實用面積由310至1,022平方呎，包含一房至四房戶型。

根據銷售安排，大手組別優先揀樓，並分為兩組進行，A1節最少購兩伙及不多於四伙；A2節則可購一至四伙，每組買家必須認購一個三房或四房大單位；B組買家可購買一至兩伙。