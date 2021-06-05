柏傲莊 III 開售　陸氏夫婦逾3000萬掃兩伙　自言抽中前籌有運

撰文： 彭樂程 黃捷 最後更新日期： 2021-06-07 10:13

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 累收2.7萬票，再破97後收票紀錄，項目今日（5日）進行首輪銷售，涉及331伙，入場單位折實售674.8萬元起。

買家陸太：我Buy佢有品味

於沙田居住的陸氏夫婦，於大手組別中，成功斥逾3,000萬元購入一個四房河景單位及一個一房單位，分別用作自用及投資。陸太表示，抽中前籌「有幸運成份」，認為樓價下跌機會不高。被問及睇中柏傲莊 III 的原因，她稱，單位設計細緻、體貼，「Buy佢設計有品味」。

陸氏夫婦家住沙田，斥資約3000多萬元買入柏傲莊 III 兩個單位。

黃小姐擬一千萬買兩房

另外， 從事藝術創作行業的準買家黃小姐表示，預留約1,000萬元購擬買柏傲莊 III 的兩房單位，作自住用途。她直言「我唔識睇後市」，但認為柏傲莊地理位置優越、交通便利，希望可「扑鎚」買入。

黃小姐補充，曾考慮「入飛」日出康城LP10，但慮及孩子未來發展，兼顧及上學距離、鄰近基建設施配套等條件，最終放棄其他樓盤。她亦坦言，樓價飛升，「樓價不嬲升得好離譜，但願意為孩子未來做犧牲。」

黃小姐預算斥約一千萬入市，又稱「樓價不嬲升得好離譜」。﹙彭樂程攝﹚

首輪涉兩張價單

根據銷售安排，今日大手組別優先揀樓，並分為兩組進行，A1節最少購兩伙及不多於四伙；A2節則可購一至四伙，每組買家必須認購一個三房或四房大單位；B組買家可購買一至兩伙。

柏傲莊 III 首批涉兩張價單，分別涉182及149伙，兩批單位的折實平均呎價分別為19,999元及21,368元，兩批單位的實用面積由310至1,022平方呎，包含一房至四房戶型。

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