新冠疫苗｜已接種疫苗人士購啟德尚‧珒溋單位　可獲額外1%折扣

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-07 13:24

近日全城力谷接種疫苗，有發展商獻新猷。龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下新盤啟德尚‧珒溋，日前更新價單，新增「已接種新冠疫苗人士優惠」 ，買家可額外獲得1%的樓價折扣優惠。

首個樓盤為「谷針」直接扣減樓價

據價單資料，上述優惠適用於簽署臨時合約時，已於香港接種一劑或以上2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗）的人士。若買家為公司客，則只需要其中一位董事為「合資格已接種新冠疫苗人士」。

以尚‧珒溋的6號價單為例，提供67伙，價單售價約1,260萬至3,413.5萬元，即新買家可獲的相關疫苗優惠，涉及約12.6萬至34.13萬元。迄今為止，尚‧珒溋為首個為接種疫苗人士提供直接樓價折扣優惠的新盤。

凱滙大抽獎本月15日接受登記 中獎幸運兒獲贈印花稅、首年管理費

事實上，近月各大發展商亦積極推出優惠鼓勵接種疫苗。其中，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團，以抽獎形式送出觀塘凱滙二期3座47樓D室、一個面積約449平方呎的全新一房單位，予已接種新冠疫苗的香港居民，價值1,080萬元。

發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。參考項目每呎管理費3.98元，以單位面積449平方呎計，即一年的管理費約涉2.14萬元。至於其他發展商如新地（0016）、華懋、恒隆等亦有推出各式的抽獎活動。

其中，華懋上周公布推出總值逾2,000萬元的大抽獎，包括酒店住宿、全年自助餐任食、娛樂及現金券等。另外，新地將於7、8月舉行「齊齊打疫苗﹑日日有獎抽」計劃，員工及香港市民可參加每日抽獎，獎品包括一部iPhone 12連Smartone 5G計劃，另有酒店餐飲現金券﹑一田超市禮券﹑宅度假酒店住宿套票等，總值1,000萬元。