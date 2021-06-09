鄺美雲978萬沽沙田玖瓏山單位　持貨七年僅賺60餘萬離場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-09 15:37

市場再錄名人沽貨個案，前港姐亞軍、被形容為娛樂圈富婆的藝人鄺美雲，上月以978萬元沽出沙田玖瓏山一個兩房單位，持貨七年，帳面賺約「一球」。

據土地註冊處資料，上述成交為玖瓏山傲瓏閣1座低層E室，5月中以978萬元易手。單位原業主為鄺美雲（KWONG MEI WAN CALLY），於2014年11月以870.36萬元一手購入，是次沽貨帳面獲利107.64萬元，升值12.4%。惟扣除釐印費及佣金等開支後，估計實際僅賺約60餘萬元。

上述單位實用面積693平方呎，採兩房間隔，望泳池及園景，初期叫價1,000萬元，據知放盤有近一年，以新成交價計算，呎價約14,113元。據悉，該單位早年亦曾以每月約2萬元租出。

鄺美雲除經營珠寶生意外，亦有涉足物業買賣。據知她早在八十年代中以約50餘萬元買入第一層樓。九十年代末金融風暴後，她又以2,750萬元買入深水灣豪宅文禮苑洋房，2012年以1.18億元易手，持貨十三年勁賺逾9,000萬元。她在2018年接受媒體訪問時曾指，一待有能力就應該要買樓，並強調投資物業不要抱短炒心態。

參考中原數據，玖瓏山今年迄今錄得約27宗二手成交，帳面計17宗可獲利或平手，餘下10宗需要蝕讓離場。