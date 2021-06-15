百歲人瑞4.3億沽中環半山全幢迷你商廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-15 14:38

中環商業地王即將於本周五（18日）截標，區內新近錄得全幢迷你商廈成交。市場消息透露，一幢由「百歲人瑞」持有中環荷李活道全幢商廈，新近以約4.3億元沽出，呎價約1.8萬元。

低調老牌家族5100萬購入地盤

上述商廈為荷李活道35至37號C Wisdom Centre，原由潤盈有限公司持有，於2006年以5,100萬元購入，隨後自行興建為商廈。據悉，公司由卓姓家族持有，為本地低調老牌家族，其中一名主事人更為一名「百歲人瑞」。

據行內人士指，雖然他年過百歲，近年仍有與地產代理打交道。該家族於七十、八十年代在港從事工業行業，隨後返故鄉蘇州「起樓」，於內地擁有少量房地產項目。而家族現時在港亦擁有少量住宅物業，但不算活躍於工商舖市場。據悉上述荷李活道商廈，為該家族少數在港持有的商業物業。

中環荷李活道35至37號C Wisdom Centre全幢商廈，新近以約4.3億元沽出。

上述全幢寫字樓現時每月租金收入約80.7萬元，早前意向價約4.8億元，隨後減至約4.4億元，最終再略為下調1,000萬元後易手，即累減半億元或10%。新買家料擁回報約2.25厘。

翻查資料，上述C Wisdom Centre 毗鄰半山有蓋自動扶手電梯，地盤面積約1,600平方呎，於2009年落成，樓高26層。由於地盤面積較細，每層寫字樓樓面僅約950平方呎，屬迷你商廈。該廈地下3層為商舖，2樓外牆設有電子廣告顯示屏，正向自動扶手電梯其中一段，5樓則為平台花園，6樓至26樓則為寫字樓，全幢樓面面積23,889平方呎。