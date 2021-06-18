麻將館大王家族再入市　1200萬買碧堤半島　啃15%辣招稅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-18 16:15

「麻將館大王」石鑑輝家族一眾成員近期接連入市購買住宅物業，地點分布市區及新界，由逾億元豪宅，以至面積不足200平方呎的單位也成為該家族目標，可說是「無寶不落」。綜合近兩個月的個案，該家族已斥資逾1.62億元買入4項住宅，每次均付15%辣招稅，合共接近2,400萬元稅款。

據土地註冊處資料，深井青山公路33號碧堤半島9座高層D室，於本月初以1,200萬元沽，新買家為石炳祥（SHEK PING CHEUNG DANIEL）。該名買家為「麻將館大王」石鑑輝家族的長子。

該單位實用面積771平方呎，採三房間隔，成交呎價約15,564元。是石氏入市支付180萬元作為稅款，佔樓價約15%，反映他本身已持有其他住宅物業。至於原業主於2009年以490萬元購入上述單位，是次易手帳面升值約710萬元1.45倍。

翻查資料，石炳祥在5月亦有入市，他斥資1.22億元購入九龍塘豪宅雲門1座15樓B室複式單位，連一個車位，成交呎價43,618元，石炳祥當時亦支付了樓價15%的辣招稅，涉款1,787萬元。

深井碧堤半島分3期發展，設8座，提供3,345伙。（余俊亮攝）

此外，「麻將館大王」石鑑輝家族其他成員近期也相當積極入市，同樣不惜繳付高達樓價15%辣招稅。如石鑑輝其中一名兒子石炳祐，在5月份以2,373萬元購入西貢新盤133 PORTOFINO 1座低層B室三房單位，呎價20,387元，繳稅360萬元。

而該家族的成員石炳濂，則在5月份以蝕讓價478萬元購入佐敦單幢盤珀．軒一個中層開放式單位，呎價19,274元。該宗入市個案，石炳濂亦支付了15%辣招稅，涉71.7萬元。