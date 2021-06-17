五年前出首期助下屬上車　麥玲玲1088萬沽嘉亨灣兩房賺「三球」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-17 16:31

堪輿學家麥玲玲數年前替「80後」女下屬付首期買家，該伙共同持有西灣河嘉亨灣兩房單位，近日以1,088萬元沽出，較五年購入價計，帳面大賺318萬元或四成。

據土地註冊處資料，上述成交單位為嘉亨灣2座低層G室，本月初以1,088萬元沽出。單位實用面積498平方呎，兩房間隔，望避風塘海景，早前叫價1,130萬元，略為減價易手，成交呎價約21,847元。成交價較銀行網上估價高出一成。

持半份業權 扣除稅項料麥玲玲實袋一球

翻查資料，麥玲玲在2016年接受傳媒訪問時指，得知一名80後女下屬租樓住，不時搬屋，故決定與該女下屬合資買樓。由於麥玲玲鍾情港島東區新樓，故當時麥玲玲透過丈夫何德及該名女下屬的名義，斥資770萬元購入上述單位，各佔一半業權。

據知，麥玲玲先付出樓價一半、即約385萬元作為首期，該下屬則負責每月供款，據知當時月供約1.6萬元。

及後在2018年11月何德把該單位的半份業權，以440萬元轉售予麥玲玲。由於麥玲玲持有該半份業權不足三年，故料是次需付半份辣招稅、即涉約54.44萬元。扣除該筆稅款，料麥玲玲仍可賺逾100萬元。

麥玲玲一向愛投資磚頭，手持不止一伙物業，如2019年透過丈夫何德名義以4,226萬元購入北角柏蔚山一個四房單位收租。