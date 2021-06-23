港島區兩房500萬有找？　上車客再鋤價20萬成功置業

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-23 09:00

五百萬元以內的上車盤，早已買少見少，在港島區更是稀有。筲箕灣單幢樓海灣華庭近日錄得一宗兩房戶成交，僅售478萬元。

美聯物業分行聯席區域經理周永業指，該海灣華庭低層C單位，實用面積257平方呎，兩房間隔，原業主自住逾二十年，因移民決定出售物業套現，以498萬元放售，有上車客見單位叫價低於500萬元，加上交通算方便，遂出價洽購。

單位終獲減20萬至478萬元易手，成交呎價18,599元，略低於市價。至於原業主1997年以250.7萬元買入單位，持貨逾二十年，現轉手帳面賺約227.3萬元，升值約九成。

上述海灣華庭屬於單幢樓，樓齡約二十二年，位於筲箕灣道368號，毗鄰天悅廣場及房協項目樂融軒，步行往港鐵筲箕灣站約5分鐘內，屬區內細價上車盤之一，由於物業的開則相當細，單位一律少於300平方呎，故入場門檻相當低，樓價徘徊460萬至530萬元左右。

筲箕灣一帶單幢樓林立，以往提供不少細價上車之選，惟近年區內的二手平均呎價也超過1.5萬至1.6萬元。區內代理指，「（該區）500萬元以下嘅筍盤已經買少見少，得番大概10多個，實用面積都係300平方呎內。」