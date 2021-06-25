屯馬線｜通車效應　啟德半新盤租賃交投增三成　家庭客5萬租四房

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-06-25 09:00

屯馬線於周日（6月27日）全線通車，土瓜灣和宋皇臺兩個全新車站正式啟用，貫通九龍城至啟德、紅磡一帶。其中，半新盤林立的啟德區，租賃市場個多月前已率先起動。

家庭客睇樓兩次 5萬租啟德1號四房

整個啟德區6月至今已錄逾30多宗租務成交，按月急增30%。單是啟德1號期內已錄至少6宗，按月多一倍。香港置業市務經理（銷售）吳仁傑指，有外區家庭客有意遷入啟德，睇樓兩次，終以5萬元租用啟德1號低座2座低層單位，屬四房戶、向西北、望泳池園景，實用面積約1,544平方呎。據知單位已放租四個月，日前減價5,000元租出，是次成交呎租約32.4元。單位租金回報約1.3厘。

另一屋苑龍譽租賃交投亦見增多，其2A座中高層F室，實用面積約883平方呎，三房間隔，座向南，原以約3.5萬元放盤，約一星期後獲外區姐妹睇樓一次，雙方經議價後，獲減約2,500元至約3.25萬元成交，呎租約36.8元。單位租金回報約1.8厘。

用家偷步入市850萬買嘉匯一房

代理指，去年2月屯馬線第一期通車前後，適逢區內部分屋苑剛入伙滿兩年，續租高峰期，故租賃交投轉活。直至月前再公布6月全線通車，睇租及買賣的外區客均明顯增多。由於區內屋苑的三年額外印花稅（SSD） 期限陸續「鬆綁」，租賃以外，二手亦有受惠，有用家趁通車前「偷步入市」。

中原地產啟德新區副區域營業經理陳智欣表示，有來自新界區的用家，日前以850萬元買入嘉匯8座中低層E室，實用面積349平方呎，一房間隔，座向東南，成交呎價24,355元。原業主於2017年以694.2萬元購入單位，現帳面獲利155.8萬元、升值22%。

至於一手方面，啟德區內今年首5個月，已累售出新盤單位逾1,000伙。繼早前恒地（0012）的THE HENLEY I 推售後，跑道區首個住宅項目維港1號亦已於周四（24日）、通車前公布首批定價，212伙折實均價22,977元，一房戶折實入場價656萬元起。相信通車後，加上新盤氣氛，將續帶動區內二手及租賃交投。