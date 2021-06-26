鯉景灣特色戶3日速沽出　原業主有一要求　否則「多多錢」都不賣

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-26 10:00

樓市造好，不少業主乘機放盤套現。然而，並非人人「為價放盤」。西灣河鯉景灣近日錄得罕有特大平台特色戶放盤，賣家特別要求惜花之人承接單位，皆因原業主把單位1,600平方呎平台打造成私人花園，種植了各色各樣的植物，希望遷出後植物會得人惜心照料。代理引述原業主指：「如果佢買完鏟晒我啲花，我多多錢都唔會賣比佢！」

眾裏尋「愛花之人」 短短3日即易手

上述單位為鯉景灣怡海閣連平台特色戶，實用面積808平方呎，平台約1,600平方呎，3房套間隔，座向東南。中原地產高級區域營業董事陳凱超指，業主日前放盤，即獲換樓自用買家接洽，買家鍾情單位附有特大平台，可以自製花園，買賣雙方一拍即合。不足3日即以1,768萬元將單位易手，折合平均實用呎價21,881元，創同類新高價成交。原業主於2012年以888萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利880萬元，單位升值接近1倍。

據了解，原業主一直有換區需要，惟一直捨不得自己一手打造的花園和植物，至近日才狠心放盤。代理指，三房戶連特大平台放盤十分罕見，一般住戶都會自住10至20年，過去5至6年都未有錄得同類單位成交，現時市場上同類放盤有約3個，全屬連租約放盤。