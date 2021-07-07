灣仔政府大樓重建方案曝光　擬建52層高甲廈連酒店　估值近500億

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-07-07 13:49

政府2017年《施政報告》提出，把灣仔北三幢政府大樓拆卸重建為會展設施、酒店及甲級寫字樓，初步發展方案曝光，商務及經濟發展局委託貿發局及其顧問進行技術研究後，最新擬議的方案，為興建一幢樓高達52層的綜合商業大樓。

灣仔北重建項目包括灣仔政府大樓、入境處大樓及稅務大樓，連港灣消防局，地盤面積16.6萬平方呎，以地積比率15倍，可建樓面約249.4萬平方呎，據新方案，用地將擬一幢樓高達52層的商業設施。當中，最低10層為會議及展覽設施，涉約92萬平方呎樓面。

中間的27層為甲級寫字樓，總樓面接近97萬平方呎；至於頂層則作酒店用途，提供500個房間，涉57萬平方呎樓面。當局亦擬在項目地底預留位置，建5層地下停車場，並提供約880個車位、89個貨車位及33個上落客位。

業界估計，繼早前招標的中環新海濱地王以外，灣仔北重建項目將會港島區另一幅焦點地皮，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，上述項目每呎樓面地價可達1萬至2萬元，換言之，地皮估值料由250億至500億元不等。

重置港灣消防局至海軍商場

政府又指，將會興建兩條天橋，包括一條橫跨菲林明道的行人天橋，連接港鐵會展站及會展中心2期，以及一條沿告士打道北面行人路的行人天橋。另外，亦會優化兩條現有天橋以配合未來發展。同時，為配合重建，政府擬將港灣消防局升級，並重置於毗鄰分域碼頭街及龍合街的用地，即海軍商場現址，目標明年開展重置之前期工程。