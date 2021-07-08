曉峰園日系靚裝戶950萬沽　代理：移民盤不割價　仲多一項條款

地產樓市
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過去兩年，本港社會狀況經歷劇變，對於部分家庭而言，選擇移民也許是預期之外、甚或倉卒的決定，故相關放售的物業中不乏「靚裝修」盤源。其中，青衣曉峰園近日錄得一宗移民賣樓個案，全屋備有日系「無印風」靚裝修，以貼市價易手。

日系靚裝兼享翠綠山景

上述單位為曉峰園6座低層D室，屬三房套房間隔，面積約790平方呎，望山景，近日以950萬易手，呎價約12,025元。中原地產高級分行經理楊麗珍表示，單位本身附有靚裝修，但原業主因決定移民，遂於今年6月以970萬元放盤，及後減價20萬元或2%沽出單位，料買家可承造高成數按揭。

【成交單位直擊】

據了解，原業主於2012年以528萬元購入上址，作自住之用，持貨九年，帳面獲利422萬元，單位升值近80%。從相片可見，單位裝修採日系無印風格，配以木材元素，簡約之餘亦備有大量入牆收納空間，保養簇新，估計業主裝修單位時，未必想到會移民。

代理：移民放盤叫價多貼市

對於近日移民人數飆升，有媒體引用出入境數字，指過去一年經香港機場淨移出的香港居民有近10.9萬人，今年6月淨移出港人數目再攀升。市場關注移民港人會否割價賣樓，為樓市添變數。

楊麗珍指，移民放盤叫價一般貼市價，且大部分可提供長成交期，一來給予買家時間準備資金，也可讓自己準備離港及交吉事宜，而成交期長短視乎賣家離港時間。她續指，市場現有一定數量的移民放盤，以曉峰園為例，計及上述成交，有3個放盤屬移民賣樓，全屬三房戶型。

曉峰園位於青衣寮肚路3號，樓齡約二十二年，共有5座，提供816個單位，實用面積由546至1,109平方呎。

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