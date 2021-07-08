柏傲莊 III 重建｜代理佣金現隱憂　中原：發展商照付足100%佣金

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-08 17:46

新世界（0017）及港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊 III，需要拆卸重建，致項目收樓日子至少推遲九個月，有846戶受到影響，縱然發展商主動發放賠償，不排除部分買家亦有機會選擇取消交易，地產代理之佣金收入或受影響。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑回應查詢指，已聯絡發展商，新世界方面承諾，無論買家選擇延期還是取消交易，發展商照常付100%佣金。陳永傑又指，中原地產特別成立專責小組應對事件，小組成員包括法律部、公關部及客戶服務部，將為有需要客戶提供一對一服務跟進有關事件。

至於客人方面暫時未有太大回響，估計買家需要時間消化事件。

布少明：料大部分買家選擇繼續交易

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊發展商反應迅速，主動拆卸重建項目是負責任的行動，可給予買家信心，更即時承諾作出補償，為受影響買家提供7%的利率補償及提供額外津貼等，補償條款合理，故預料大部分買家將選擇繼續進行交易。

另香港置業即時成立專組及設立專線，協助及跟進受影響的香港置業客戶。目前正與發展商商討善後工作，現階段暫未收到相關客戶查詢。

新世界今日指，柏傲莊 III 因為牆身底座混凝土於強度測試中，未達獲批設計要求，故決定拆卸相關座數重建，有846戶受影響。