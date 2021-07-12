6月三大辣招稅收錄11億 　BSD宗數按年增四成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-12 17:47

上半年物業市場氣氛暢旺，不過，6月份三項物業辣招稅的宗數及收入全線報跌，合共錄572宗，按月跌8.9%，涉及稅收約11.03億元，較5月份按月跌21.5%。

6月份三辣稅全線報跌

據稅務局資料，6月份額外印花稅（SSD）個案錄28宗，涉資1,490萬元，按月回落22.2%及16.8%。同月買家印花稅（BSD）錄104宗，涉資1.82億元，兩數字按月下跌8.8%及23.6%；期間雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅（DSD ＆NRSD）則錄440宗，涉資9.05億元，跌7.9%及21.1%。

6月份三項辣招稅共錄572宗，按月跌8.9%，涉資約11.03億元，較5月份跌21.5%。

若計2021年上半年，三項物業辣招稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅（DSD），合共錄得2,490宗，涉及稅款逾53.82億元，較去年同期的6,936宗及48.53億元，按年下挫64.1%及上升10.9%。

按稅項劃分，因持貨不足三年而需要支付的額外印花稅（SSD）個案，今年上半年共錄得201宗，涉款約1.454億元，分別較去年同期上升21.1%及58%。

而反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅（BSD）個案，上半年共錄441宗，涉及金額10.95億元，分別較去年同期升41.8%及20.9%。

雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅（DSD ＆NRSD）上半年錄得1,848宗，涉及金額41.41億元，兩項數字分別較去年同期跌71.4%及升7.4%。