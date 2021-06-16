辣招失效？天水圍居屋再錄連重稅成交　賣家不足3年仍勁賺兩球

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-16 09:30

白居二購買力流入市場，支持綠表居屋價位上揚。天水圍屏欣苑接連出現連一成辣招稅成交，然而，即使扣除稅項開支後，賣方仍然勁賺離場，物業升值以倍數計，辣招稅成效成疑。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，屏欣苑A座低層4室，實用面積447平方呎，現為一房間隔，早前居二市場叫價460萬元，新近獲一名白居二中籤人士議價後，減價14萬元或3%至446萬元成交，呎價約9,978元。

伍氏指出，原業主於2018年11月以197.89萬元一手買入單位，是次易手由於持貨未滿三年，需付樓價10%的額外印花稅（SSD），即約44.6萬元，扣除該筆稅款後，賣方帳面仍獲利203.51萬元，升值近一倍。

↓↓屏欣苑成交單位直撃↓↓

天水圍屏欣苑業主寧付10%辣稅賣樓 三年帳面賺逾兩球

白居二購買力出籠，天水圍區居屋本月已累錄約60宗成交，睇樓活動暢旺。其中，2018年入伙的屏欣苑，由於樓齡新簇，且位置靠近西鐵天水圍站，遂吸引不少白居二入市。

其中，屏欣苑B座中層4室，實用面積382平方呎，兩房間隔，原業主於2018年以185萬元綠表價購入，持貨仍未滿三年仍決定沽貨，上月以443萬元易手，扣除10%SSD、即約44.3萬元，帳面仍獲利213.7萬元，可見新晉居屋的樓價升幅，不容忽視。