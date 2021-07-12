屯門瓏門一周兩破頂　兩房戶980萬沽　呎價逼近兩萬

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-12 18:17

多個二手屋苑錄得破頂成交，其中，屯門瓏門2座高層B室，實用面積498平方呎，兩房間隔，新近以980萬元沽出，呎價19,679元，樓價及呎價均創屋苑兩房新高。

瓏門兩房980萬沽 原業主多次加價

區內代理透露，原業主為單位一手業主，購入作投資，去年起以950萬元放盤，惟當時租約未完，加上疫情關係，不設睇樓。隨着今年樓市氣氛回暖，原業主多次加價，終以980萬元破紀錄成交。

原業主以公司名義於2012年以555.9萬元入市，持貨九年，帳面獲利424.1萬元，單位期內升值76%。參考瓏門上周才錄得兩房戶破頂成交，該7座高層A室，面積510平方呎，以968萬元成交，呎價約18,980元，創下當時屋苑兩房新高，豈料紀錄相隔不足一周，再被打破，是次將紀錄推高約1.2%。

此外，日出康城2A期領都亦錄雙破頂，該2座高層左翼A室，實用面積973平方呎，屬四房連士多房間隔，望海景，以1,428萬元易手，呎價14,676元，成交價及呎價料均創屋苑新高。

香港置業分區董事劉浩勤表示，賣家為一手業主，於2012年10月以878萬元一手購入上址，兩個多月前開始放盤，放盤以來累減價122萬元，至近日以1,428萬元成交。據了解，原業主是次易手帳面獲利550萬元，持貨九年單位升值近63%。

翻查資料，屋苑對上高價紀錄於2019年4月所創下，為1座高層右翼A室，實用面積964平方呎，與上址同間隔，作價1,360萬元，呎價14,108元，是次成交將屋苑成交價紀錄再推高68萬元或5%。