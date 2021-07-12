天價納米盤｜西營盤瑧蓺開放式戶660萬沽　三年勁蝕兩球

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-12 16:13

住宅樓價指數接近歷史高位，惟近年推售的單幢盤卻錄大幅蝕讓。四年前曾錄得成交呎價高達4.6萬元、創全港新高價的納米盤西營盤瑧蓺，一個極高層開放式單位，新近以約660萬元沽出，較2018年購入價帳面勁蝕20%，若連同其他雜項，估計實際勁蝕「兩球」，蝕幅達24.6%。

市場消息透露，上述個案為瑧蓺極高層F室，實用面積216平方呎，採開放式間隔，今年3月份以蝕讓價放售，叫價750萬元，惟未獲承接。隨後一個月再減至728萬元，直至本月初劈價至680萬元，終以約660萬元易手，較最初叫價低90萬元，新成交呎價約30,556元。

圖為西營盤瑧蓺高層F室，實用面積216平方呎。（樓書資料）

料買家代繳10%辣招稅

翻查資料，原業主於2018年11月以825.6萬元購入上址，當時成交呎價約38,222元，是次持貨不足三年易手，帳面已蝕165.6萬元，單位大幅貶值20%，若連同買入物業的稅款30.96萬元，以及代理佣金6.6萬元等，估計實際蝕讓約203萬元。

據知，原業主過去把單位用作收租，每月收約1.3萬元，料可抵消部分蝕幅。

有代理指出，原業主由於持貨不足三年，需要繳付高達10%的額外印花稅，涉及約66萬元，不過料該筆辣招稅由新買家負責，不然原業主的損手幅度料更厲害。

屋苑5宗二手成交 4宗需蝕

翻查該盤過去二手成交紀錄，由2020年起，連同上述個案，至今僅錄約5宗二手買賣，當中有兩宗為帳面蝕讓個案，包括屋苑低層F室，去年12月以585萬元售出，較2017年11月購入價617.8萬元，帳面蝕5.3%或32.8萬元，計及釐印費及佣金等開支，料實蝕逾50萬元。

至於其餘3宗錄得帳面升值的成交個案，其中兩宗升幅約4至5%，估計是「明賺實蝕」個案，而蝕下的一宗二手成交，帳面升值約21%，為低層C室。

一手開放式戶呎價曾達4.6萬 全港新高

回看瑧蓺於2017年至2018年推售，由新世界（0017）發展，其中一伙面積221平方呎的開放式戶，於2018年10月作價1,025.2萬元賣出，呎價46,389元，創下當時全港開放式呎價新高。