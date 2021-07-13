網上$500徵私樓住戶證　稱為享會所設施　業界：對屋苑治安構風險

本港的私樓屋苑，往往以豪華大型住客會所作為銷售賣點，一般均會提供泳池、健身室、宴會廳等設備，只供屋苑住客使用。不過，近日網上買賣平台上，出現不少徵求私樓住戶證以享用會所設備的帖文，其中，有30多歲女子出價每月500元，徵求元朗大型屋苑Grand YOHO的住戶證，聲稱只為享用會所設施及證婚。

五百元徵住戶証 為用會所設施兼證婚

從網上買賣平台所見，其中一帖文為自稱30多歲的女子，從事銀行工作，家住坳頭附近，徵求Grand YOHO住戶證，每月支付500元，最少租用一年（即涉約6,000元），更指價格可再議。帖文指，徵求住戶證是為方便自己做運動，如去游泳、健身，以及租用會所之婚宴禮堂作證婚之用。

上述並非唯一個案，查看拍賣網其他資料，發現有不少類似的徵求私樓住戶證帖文，多為元朗區，亦有港島區，出價介乎300元至750元。然而，其實不少私人屋苑的會所設施是需要額外逐次收費。參考Grand YOHO 於2017年的入伙資料，使用健身室及泳池，每次收費15元至25元；婚宴及證婚場地的宴會廳，時租約600元，故即使持有住戶證亦要額外支出。

游錦輝：對屋苑及住客安全構成風險

現時一般私樓屋苑，每伙住戶均會獲發多張住戶證，視乎單位面積大小及居住人數，由業主申請，一般給予家人或租客使用。住戶證旨在讓住客進入屋苑範圍，以及使用會所設施時作身份識別。而屋苑入口、大廈入口，以至是乘搭升降機至居住樓層，均需要用到住戶證，故借出住戶證予非屋苑人士，對於單位業主本身、以至整個屋苑均存在風險。

【Grand YOHO會所設備】

香港房屋經理學會司庫游錦輝表示，若然將住戶證借出或租出予其他人使用，該人士在屋苑內造成的任何損壞或損失，住戶證所屬之單位業主，也有機會上身。「嗰個人喺屋苑範圍內嘅所有行為，例如整壞咗啲設施、拎走咗啲公家物品等，最後當追討責任時，業主可能需要負責。」

不僅如此，游錦輝續指，手持住戶證等同可以「走勻整個屋苑」，包括進入大廈的住宅樓層，物業管理人員或難以辨識，故若然有不法之徒取得住戶證，對屋苑及其他住客的安全亦會構成風險。